Под Лепелем солдат погиб под колесами фуры 22.10.2018, 13:09

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Происшествие случилось в ночь на 22 октября.

Военнослужащий погиб под колесами фуры в Лепельском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, пишет tut.by.

Происшествие случилось в ночь на 22 октября на 167-м километре трассы Минск — Витебск в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть. По предварительной информации, 19-летний солдат внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса фуры DAF, которой управлял 31-летний водитель.

В результате ДТП военнослужащий от полученных травм умер на месте происшествия.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.