Китай снизит налоги для населения ради ускорения экономики 1 22.10.2018, 13:18

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Закон вступает в силу 1 января.

В отличие от России, где ускорения экономики власти пытаются достичь повышением налоговой нагрузки на потребителей, в Китае решили пойти в противоположном направлении, сообщает finanz.ru.

Для поддержки экономического роста Минфин и Главное налоговое управление КНР подготовили предварительный план снижения налогов для населения.

Документ, вынесенный на общественное обсуждение и вступающий в силу с 1 января 2019 года, предусматривает возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и ряда других потребительских трат. Размер вычета составит от 1 до 2 тысяч юаней в месяц (144 доллара) в зависимости от категории расходов, сообщает "Синьхуа".

Предполагается, что граждане КНР, потратившие средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тысяч юаней (1739 долларов) на каждого ребенка.

В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6-4,8 тысячи юаней (521-695 долларов), на поддержку родителей в возрасте от 60 лет - 24 тысячи юаней (3478 долларов), на медицинское обслуживание - до 60 тысяч юаней (8695 долларов).

Вычет на аренду жилья составит 800 юаней для жителей небольших городов, 1 тыс. юаней - для средних городов и 1,2 тысячи юаней - для крупных городов, вычеты на уплату процентов по ипотечным кредитам составят 12 тысяч юаней в год и коснутся лишь семейных пар, покупающих жилье впервые.

В сентябре Пекин повысил порог не облагаемого налогом ежемесячного дохода с 3,5 до 5 тысяч юаней в месяц.

Тогда же премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, что власти планируют дальнейшее существенное снижение налогов. Он подчеркнул, что таким образом в Пекине намерены поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Речь идёт о снижении налоговой нагрузки примерно на 1% ВВП, что сопоставимо с налоговыми стимулами администрации Дональда Трампа. Это увеличит увеличит рост потребительского спроса на более чем на 0,2%, рост ВВП - примерно на 0,1%, оценивают аналитики Nomura.

По данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, в третьем квартале рост ВВП КНР замедлился до 6,5% и стал минимальным с 2009 года.

В то время как рост розничных продаж ускорился до 9,2% год к году, слабость почувствовал промышленный сектор. Рост промпроизводства составил 5,8% - на 0,3 п.п. меньше, чем во втором квартале, и на 0,2 п.п. ниже прогноза.

Объем капитальных инвестиций вырос на 5,2%, что стало худшим результатом за 20 лет доступной официальной статистики.