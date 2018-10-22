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Открытка для старого друга Лукашенко

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  • 22.10.2018, 13:43
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Как белорусский диктатор выпал из «путинской обоймы».

На днях состоялась неформальная встреча президентов Владимира Путина (Россия), Нурсултана Назарбаева (Казахстан) и Шавката Мирзиеева (Узбекистан), пишет «Салiдарнасць».

Главы государств, находясь в Сарыагаше, обсудили вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы, сообщает пресс-служба президента РФ.

Как отмечает Telegram-канал «Пул №3», который ведут журналисты из президентского пула главы России, раньше тройка лидеров выглядела иначе: «Неформальная встреча с Сарыагаше не только велкам-ту-клаб для президента Узбекистана, но и открытка для старого друга, которого в этот клуб раньше звали, а теперь может больше и не позовут».


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