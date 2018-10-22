Вайдас Сальджюнас: НАТО готовит ответ России 22.10.2018, 13:50

Вайдас Сальджюнас

Фото: DELFI

Кремль получил очень серьезные сигналы.

В регионе Балтии проходят крупнейшие военные учения «Trident Juncture» Североатлантического Альянса. О том, как учения повлияют на безопасность региона и Литвы сайту Сharter97.org рассказал литовский военный обозреватель Вайдас Сальджюнас.

- Какие цели намеревается реализовать НАТО при помощи одних из крупнейших учений войск Альянса, начиная с конца 80-ых годов прошлого века?

- Основная цель - проверка того, как на практике будет действовать реализация 5-ой статьи договора НАТО (Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО - ред.).

Проверка того, как войска союзников будут действовать в существующих в реальности местах, как будут взаимодействовать большие воинские соединения, обладающие огромной военной мощью. Учения планировались несколько лет, поэтому утверждать, что они являются ответом на российские военные учения «Запад-2017», было бы несколько натянуто, но подобные ассоциации, несомненно, могут и будут присутствовать. Лично я в этом не вижу ничего плохого.

- Почему учения проходят в северном регионе, а не в той же Литве, Латвии и Эстонии, которые как раз и подвергаются самой серьезной военной угрозе со стороны России?

- Поскольку, как я уже упомянул, несколько лет назад их запланировали именно в таком, а не ином виде. В регионе Балтийского моря постоянно проходят другие учения, регион Северной Атлантики, Норвегия и в особенно Исландия являются чрезвычайно необходимыми для защиты Европы. К тому же, на самом деле, все планы по обороне этой области уже годы, как пребывают в забвении, а активность российских военных увеличивается.

- Подведем итоги: какое сообщение таким образом передает НАТО для России?

- Североатлантический Альянс готов защищать своих членов. Для того, чтобы добиться этой цели он намеревается использовать все доступные ему средства – так, например, участие в этих учениях авианосца и десантных соединений. Это очень серьезные сигналы для России.

- Может быть, именно потому российские военные занимаются дальнейшей милитаризацией Калининградской области? Снова появились сообщения о том, что строятся новые военные бункеры и ремонтируется старые.

- Они занимаются этим постоянно, мы сообщали об этом как минимум три года назад, когда Калининградская область прошла эффективную модернизацию согласно российской военной доктрине.

Я говорю о милитаризации и модернизации, начиная с организационного уровня – реформа 11 армейского корпуса, дислоцированного в калининградской области, о размещении ракет «Искандер», которые могут переносить ядерные заряды – о чем, кстати, не раз сообщали сами российские военные, что доказывает продолжающуюся милитаризацию региона.