Четыре простых способа для укрепления иммунитета 22.10.2018, 14:02

Ученые из США рассказали, как недорого и эффективно укрепить иммунитет.

Эксперт по питанию Крис Ньюболд назвал 4 простых способа для укрепления иммунитета, orthodox.od.ua.

Во-первых, специалист рекомендует людям в качестве профилактики от простуды средство «Пикногенол», которое является полностью натуральным и сделано из коры приморской сосны. Во-вторых, для поддержания сильной и здоровой иммунной системы рекомендуется употреблять чаи из бузины и шалфея.

Также Ньюболд советует пропить комплекс витаминов С, D и цинк для поддержания здоровой иммунной системы. И последнее, что советует эксперт это регулярные физические упражнения. «Профилактика лучше, чем лечение, поэтому укрепите свой иммунитет с помощью регулярных упражнений, сбалансированной диеты и полноценного восьмичасового сна. Также могут помочь добавки с иммунными питательными веществами, такими как бета-глюканы, витамин D3 и чеснок.