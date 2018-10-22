В Ветке зафиксирован рекорд по содержанию радиации в грибах

В Ветке зафиксирован рекорд по содержанию радиации в грибах9
- 22.10.2018, 14:12
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Почти в каждой третьей пробе был превышен допустимый уровень.
К завершению сезона Гомельский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья обнародовал данные о загрязненности стронцием-137 грибов и ягод на Гомельщине. Почти в каждой третьей пробе был превышен допустимый уровень. В одном районе «грязными» оказывались почти все проверенные грибы. Но следует понимать, что речь идет только о тех грибах и ягодах, которые люди приносили на исследование. Съеденное без проверки, разумеется, в выборке не участвует, пишет onliner.by.
Почти каждая третья проба с превышением
Показатель нынешнего сезона (на начало октября) — 29% проб с превышениями. Нестандартных проб не замечено только в Жлобинском, Октябрьском, Петриковском и Светлогорском районах. По остальным районам цифры распределились так:
Буда-Кошелевский — 7,6%;
Гомельский — 7,6%;
Рогачевский — 9%;
Мозырский — 14%;
Добрушский — 25%;
Чечерский — 27%;
Лоевский — 29%;
Речицкий — 30%;
Хойникский — 30%;
Калинковичский — 32%;
Ветковский — 42%;
Брагинский — 46%;
Житковичский — 50%;
Кормянский — 58%;
Ельский — 60%;
Лельчицкий — 63%;
Наровлянский — 96%.
В Центре уточнили Onliner.by, что в абсолютных цифрах речь идет о 510 пробах (свежие грибы, сушеные, консервированные, а также ягоды в разных видах). Например, в Наровле за 9 месяцев люди приносили грибы 25 раз, чистой оказалась одна проба. Здесь же грязными оказались 100% принесенных ягод.
«На уровне многолетних значений»
Оценить реальное положение дел при такой выборке сложно. Особенно если предположить, что грибы могли целенаправленно приносить люди, которые собирали их в проблемных местах и знали об этом.
Отдельных данных по грибам и ягодам, которые продаются у дорог, не собирали.
При этом специалисты Центра отмечают, что процент зарегистрированных превышений остается примерно на уровне многолетних данных радиационного контроля — обычно грязными оказываются 30—40% проб.
Индивидуальный рекорд
Республиканские допустимые уровни (РДУ-99) предусматривают максимальное содержание цезия-137 в свежих грибах 370 Бк на килограмм.
В Ветковском районе одна из проб по грибам показала 4414 Бк/кг — в 12 раз выше разрешенного максимума.
Где проверить?
Сезон продолжается, особенно на юге. В Центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Гомельской области призывают не накапливать радионуклиды. Напомнили, что лабораторные исследования проводятся территориальными подразделениями бесплатно. Для проверки необходимо принести 0,5 л продукции (для сухих грибов — 100 мл), чтобы заполнить сосуд Маринелли. Результат сообщат устно в день обращения.
Также грибы на стронций-137 можно исследовать в лабораториях рынков.
Готовы помочь и лесники. В Гомельском опытном лесхозе сообщили, что грибы и ягоды можно принести в их лаборатории. На территории области (в «грязных» районах) работает 18 постов радиационного контроля. Координаты можно найти по ссылке.