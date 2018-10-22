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В Ветке зафиксирован рекорд по содержанию радиации в грибах

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  • 22.10.2018, 14:12
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Почти в каждой третьей пробе был превышен допустимый уровень.

К завершению сезона Гомельский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья обнародовал данные о загрязненности стронцием-137 грибов и ягод на Гомельщине. Почти в каждой третьей пробе был превышен допустимый уровень. В одном районе «грязными» оказывались почти все проверенные грибы. Но следует понимать, что речь идет только о тех грибах и ягодах, которые люди приносили на исследование. Съеденное без проверки, разумеется, в выборке не участвует, пишет onliner.by.

Почти каждая третья проба с превышением

Показатель нынешнего сезона (на начало октября) — 29% проб с превышениями. Нестандартных проб не замечено только в Жлобинском, Октябрьском, Петриковском и Светлогорском районах. По остальным районам цифры распределились так:

Буда-Кошелевский — 7,6%;

Гомельский — 7,6%;

Рогачевский — 9%;

Мозырский — 14%;

Добрушский — 25%;

Чечерский — 27%;

Лоевский — 29%;

Речицкий — 30%;

Хойникский — 30%;

Калинковичский — 32%;

Ветковский — 42%;

Брагинский — 46%;

Житковичский — 50%;

Кормянский — 58%;

Ельский — 60%;

Лельчицкий — 63%;

Наровлянский — 96%.

В Центре уточнили Onliner.by, что в абсолютных цифрах речь идет о 510 пробах (свежие грибы, сушеные, консервированные, а также ягоды в разных видах). Например, в Наровле за 9 месяцев люди приносили грибы 25 раз, чистой оказалась одна проба. Здесь же грязными оказались 100% принесенных ягод.

«На уровне многолетних значений»

Оценить реальное положение дел при такой выборке сложно. Особенно если предположить, что грибы могли целенаправленно приносить люди, которые собирали их в проблемных местах и знали об этом.

Отдельных данных по грибам и ягодам, которые продаются у дорог, не собирали.

При этом специалисты Центра отмечают, что процент зарегистрированных превышений остается примерно на уровне многолетних данных радиационного контроля — обычно грязными оказываются 30—40% проб.

Индивидуальный рекорд

Республиканские допустимые уровни (РДУ-99) предусматривают максимальное содержание цезия-137 в свежих грибах 370 Бк на килограмм.

В Ветковском районе одна из проб по грибам показала 4414 Бк/кг — в 12 раз выше разрешенного максимума.

Где проверить?

Сезон продолжается, особенно на юге. В Центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Гомельской области призывают не накапливать радионуклиды. Напомнили, что лабораторные исследования проводятся территориальными подразделениями бесплатно. Для проверки необходимо принести 0,5 л продукции (для сухих грибов — 100 мл), чтобы заполнить сосуд Маринелли. Результат сообщат устно в день обращения.

Также грибы на стронций-137 можно исследовать в лабораториях рынков.

Готовы помочь и лесники. В Гомельском опытном лесхозе сообщили, что грибы и ягоды можно принести в их лаборатории. На территории области (в «грязных» районах) работает 18 постов радиационного контроля. Координаты можно найти по ссылке.


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