Помпео: США надеются, что народ Венесуэлы сделает выбор в пользу демократии 22.10.2018, 14:16

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США рассказал о приоритетах внешней политики.

Госсекретарь в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» рассказал о проблемах нелегальной миграции, ситуации в Венесуэле, отношениях с Мексикой, Панамой, Саудовской Аравией, Турцией и КНДР

Журналист «Голоса Америки» Грета Ван Сустерен встретилась 19 октября в Мехико с главой Госдепартамента США Майком Помпео и обсудила с ним самые актуальные для американской внешней политики вопросы. Ван Сустерен задала Помпео вопросы об отношениях США со странами Центральной Америки и Венесуэлой, спросила о ситуации в связи с убийством саудовского оппозиционного журналиста и продолжении переговоров с Северной Кореей.

Мексика и США пришли к взаимопониманию по вопросу нелегальной миграции

В Мехико госсекретарь США приехал, чтобы обсудить проблемы, возникшие в последнее время в американо-мексиканских отношениях. Он встретился с действующим президентом Энрике Пенья Ньето, нынешним министром иностранных дел Луисом Видегараем, а также его официальным преемником - будущим главой МИДа Марсело Эбрардом, который приступит к работе 1 декабря. Напомним, с начала декабря в Мексике придет к власти новое правительство, которое возглавит президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Один из самых злободневных вопросов – продвижение на север каравана нелегальных мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Многие из них собираются просить политическое убежище в Мексике, и, возможно, попытаются нелегально пересечь границу Мексики и США. Отвечая на этот вопрос, госсекретарь Помпео сказал, что власти США «работают с нынешним мексиканским правительством» по этому вопросу.

Он подчеркнул, что США признают суверенитет Мексики и право этой страны принимать собственные решения. Мексиканские власти, по словам Помпео, понимают «невыгодность дальнейшего транзита (нелегальных мигрантов) через территорию страны в США». Он добавил, что Госдепартамент ведет активную работу как с действующим, так и с будущим правительством страны для обеспечения безопасности границы Мексики и США.

Помпео: нам нужно сделать все, чтобы люди перестали бежать из Гондураса и окружающих его стран

Госсекретарь заявил, что проблему необходимо решать на месте – в странах так называемого «северного треугольника», Гондурасе, Сальвадоре и Гватемале. «Большинство этих людей покидают (родину) по экономическим причинам... У них просто нет ничего, и нам нужно сделать все возможное, чтобы создать там, на месте, такую обстановку, из которой никто никуда не будет бежать», - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, караван не является «чем-то естественным» и поддерживается политическими оппонентами гондурасских властей. «Это не просто группа людей, которая хаотично движется и собирается в еще большую группу людей», - сказал Помпео.

США озабочены усиленными инвестициями Китая в Центральную Америку

Во время латиноамериканского турне глава Госдепартамента также посетил Панаму – это, по его словам, давний партнер США, сотрудничество с которым ведется по многим вопросам, включая безопасность и борьбу с контрабандой наркотиков.

Помпео рассказал, что он обсудил с панамским президентом Хуаном Карлосом Варелой вопрос китайских инвестиций в экономику центральноамериканской страны. Компании из КНР сейчас активно инвестируют средства не только в Панаму, но и в другие страны Центральной и Южной Америки. Это в определенной степени беспокоит руководство Соединенных Штатов, так как зачастую инвесторы из Китая действуют нечестно и непрозрачно. Госсекретарь во время беседы с панамским президентом заверил, что США, в свою очередь, собираются увеличить свои инвестиции в панамскую экономику.

США надеются, что народ Венесуэлы сделает выбор в пользу демократии

Разговор во время интервью зашел и о Венесуэле – государстве-банкроте, ситуация в котором только ухудшается с каждым днем. Отвечая на вопрос Греты ван Сустерен об американской стратегии в Венесуэле, Помпео сказал: «Мы были очень последовательны. Мы призывали народ Венесуэлы восстановить демократию... и мы применили к этой стране санкции, которые, в том числе, коснулись и лично венесуэльского руководства».

Помпео рассказал, что США и региональные государственные ассоциации совместно давят на режим Николаса Мадуро. Это делается, по словам Помпео, «чтобы предоставить возможность жителям Венесуэлы, которые хотят восстановить демократию... Это страна с огромным экономическим потенциалом... Все, что им нужно – восстановить принципы правового государства и демократии».

Отвечая на вопрос «Голоса Америки» о возможном усилении санкций против Венесуэлы, Помпео заявил, что работа над поиском оптимального формата санкций будет продолжаться. Главная задача, по словам госсекретаря, – убедить лидера Венесуэлы, что «он не сможет вечно удерживать власть и проводить репрессии, что это бесчеловечно и нецелесообразно».

Помпео выразил надежду, что венесуэльцы восстановят демократию в своей стране. Если они при этом вновь выберут Мадуро – это будет их выбор, подчеркнул глава Госдепартамента. Однако он добавил, что, учитывая ужасающую экономическую ситуацию в стране, из которой ежедневно бегут тысячи граждан, реальная победа действующего режима «маловероятна».

США призовут к ответственности тех, кто допустил убийство саудовского журналиста

Во время интервью речь зашла и о кризисе в саудовско-американских отношениях в связи с похищением и убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Власти Саудовской Аравии признали факт гибели Хашогги только вечером 19 октября, спустя две недели после таинственной пропажи журналиста.

Майк Помпео подчеркнул, что Саудовская Аравия – давний и многолетний партнер Соединенных Штатов, помогающий Вашингтону в борьбе с «главным спонсором терроризма - Ираном». Экономические отношения между двумя странами также «глубоки и важны», сказал госсекретарь. Однако ситуация с похищением и убийством журналиста абсолютно неприемлема, подчеркнул Помпео.

«Это несовместимо с американскими ценностями, и они должны понести ответственность, так как этот инцидент произошел в консульстве», - добавил госсекретарь. По его словам, Эр-Рияд обязан провести прозрачное расследование убийства Хашогги и представить его результаты всему миру. По итогам этого расследования Вашингтон примет решение о дальнейших действиях.

О роли Турции в поддержании мира на Ближнем Востоке

Грета Ван Сустерен также задала вопрос об отношениях США с Турцией. После посещения Эр-Рияда в начале этой недели, Помпео отправился в Анкару, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Несмотря на то, что между США и Турцией сложились давние и тесные отношения, в последнее время в них возникла напряженность из-за целого ряда вопросов, включая задержание пастора Эндрю Брансона (его отпустили по решению турецкого суда 13 октября) и сотрудников американской дипмиссии в Турции.

Майк Помпео заявил, что Турция – очень важная страна для всего мира, «мост между Европой и Ближним Востоком», и продолжать работу с Анкарой необходимо, особенно учитывая, что Турция входит в состав НАТО. Он добавил, что от Турции также во многом зависит исход ситуации в Сирии. США продолжат работать с Анкарой в этом направлении, сказал Помпео.

Дата следующего саммита Трампа и Ким Чен Ына пока не определена

Отвечая на вопрос о том, когда состоится следующий саммит лидеров США и КНДР, Майк Помпео заявил, что «конкретная дата пока не обозначена». Он сказал, что оба государства работают «над согласованием дат, времени и мест, которые одинаково будут удобны для обоих лидеров». Он выразил надежду на полное ядерное разоружение на Корейском полуострове. По словам Помпео, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заверил его в своей приверженности этой идее во время последней встречи, которая состоялась в Пхеньяне 7 октября.

Единственный вопрос, на который Майк Помпео затруднился ответить – какая из его последних должностей кажется ему лучшей: директор ЦРУ или госсекретарь США? Он отметил, что это «одинаково замечательные должности». Однако затем добавил, что работа на посту главы ЦРУ была «чуть-чуть поспокойнее».