«Друзья», от которых отрекся Лукашенко 9 22.10.2018, 14:29

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Фото: ТАСС

Высказывание диктатора, которое снова уличает его во лжи.

Лукашенко в разговоре со студентами заявил, что не имеет друзей-президентов. А ведь ранее он называл многих политиков своими друзьями и даже братьями, пишет «Радыё Свабода».

Во время общения с гродненской студентами Лукашенко ответил на вопрос о том, есть ли в политике место дружбе.

«Нет, я все-таки считаю, что это невозможно, - передает телеканал СТВ ответ Лукашенко о дружбе в политике. - Это не то, что человек отвечает за какой-то дом, за семью свою, и второй человек, который ни за что не отвечает. Мы свободны, мы дружим, на нас мало воздействуют - нету миллионов за спиной людей, от которых ты тоже зависишь, и они от тебя. Это другое дело.

А если... Президент все-таки отчасти действует по вашей воле. А вдруг у вас воля другая? Я обязан ее выполнять, а она не сходится с моим другом - какая тут дружба? Поэтому, наверное, это определение, этот термин не подходит к работе президентов».

При том Лукашенко называл друзьями ряд руководителей государств: например, в июне текущего года - президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в апреле - президента Молдовы Игоря Додона, в марте прошлого года - президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Грузии Георгия Маргвелашвили, в январе прошлого года - президента Египта Абделя Фатах ас-Сиси, в октябре позапрошлого - президента Азербайджана Ильхама Алиева, семь лет назад говорил «ты мой большой друг» лично президенту Таджикистана Эмомали Рахмону...

Президента Китая Си Цзиньпина Лукашенко называл не только своим другом, но и другом всей Беларуси: в мае в прошлом году он говорил, что «наверное, уже нет в Беларуси такого человека, который не знает о наших отношениях, о наших перспективах ...»

Правда, Лукашенко постоянно критикует своего «родного брата» - президента России. В декабре 2009-го у Владимира Путина спросили, почему так. Путин ответил вопросом: «Может, это любовь?"

Но слово «друг» из уст Лукашенко не всегда применяется в позитивном значении. Нынешнего российского премьера, экс-президента Дмитрия Медведева Лукашенко называл «закоренелым другом», когда говорил, что тот его пугает повышением цен на газ.

Иногда Лукашенко уточняет, как в 2012 году: «... мой друг Нурсултан Назарбаев, я это в хорошем смысле говорю ...».

А свергнутого экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева Лукашенко принял в Беларуси, хотя, говорил он, тот «не был моим другом, как те президенты, которые его бросили».