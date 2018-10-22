Минчанка в Австралии: Мельбурн - город-пазл, где каждый район - это небольшой мир 22.10.2018, 15:11

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Диана Басалаева

Фото: instagram.com/dianabasalaeva

Диана Басалаева рассказала о жизни в Мельбурне.

Австралия кажется недостижимым континентом. Но белорусы туда часто доезжают, в том числе и на временное жительство, пишет tut.by.

Диана Басалаева училась в БГУ, а потом уехала открывать новые горизонты в Мельбурне. «Здесь можно часами глазеть на кенгуру и загорелых серферов. Но не только», — сквозь улыбку рассказывает девушка. Она рассказала о лучших пляжах, музеях, ресторанах и городских парках Мельбурна, в которых лучше не появляться ночью.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Мельбурн — город-пазл, где каждый район — это небольшой мир со своими местными жителями, особенными заведениями, всевозможными бутиками местных дизайнеров, характерными зданиями, растениями… — можно перечислять бесконечно!

2. Что делает город не похожим на все остальные?

Долго думала, чем же Мельбурн отличается от других городов Австралии. И оказалось, что Мельбурн — город с самой развитой кофейной культурой на всем континенте. Если отойти подальше от центральных улиц, можно забрести в такие заведения, которые и не снились!

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Здесь ответ очевиден: Джеймс Кук — человек, который открыл Австралию.

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Стоит сразу отметить, что фестивали в Мельбурне проходят очень часто: каждые выходные, причем по 5−6 в день. Но Australian Open — одно из самых ожидаемых событий мирового масштаба — вне конкуренции.

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Чтобы посмотреть на Мельбурн с высоты, нужно забраться на верхний этаж Eureka Tower — самое высокое здание Мельбурна по адресу: Riverside Quay, Southbank Melbourne 3006! Высота здания — 293,7 метра. Вид, от которого просто забываешь дышать.

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.

Во-первых, в центре города. Мельбурн состоит из множества районов, не похожих друг на друга. Но вот центр — его здесь называют CBD — обязателен к посещению и подробному изучению. В особенности стоит хорошенько исследовать центральную площадь Мельбурна Federation Square (станция метро Flinder Street). Здесь находится множество художественных галерей, музей, центр кинематографии, рестораны, бары. Не выходя из одного квартала, можно насытиться — в прямом и переносном смысле — сразу всем: и духовным, и материальным.

Во-вторых, конечно же, сумасшедшие фотографии получатся на пляжах, которыми так знаменита Австралия. Один из самых ярких и наиболее посещаемых в Мельбурне — Brighton Beach. Там вы найдете много разноцветных домиков.

Третье — это район Docklands, который называют самым спокойным местом в центре Мельбурна. Если устанете от городской суеты — вам срочно сюда!

7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.

Мельбурн и Сидней — два крупнейших города Австралии. Мельбурн можно назвать бизнес-центром Австралийского государства, где, если пройтись по центральным улицам в любое время дня или ночи, можно увидеть толпы людей в черно-белых костюмах, перебегающих из одного офиса в другой. В то время как в Сиднее основа городской атмосферы — это шорты, майки и сёрф.

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть.

В Мельбурне много музеев и выставочных залов можно посетить бесплатно. Настоятельно рекомендую National Victoria Gallery, в которой экспозиции меняются один раз в 4−5 месяцев. В данный момент в NVG приехала выставка из музея современного искусства из Нью-Йорка MoMA. Также для более глубокого погружения в культуру и историю Австралии стоит посетить Immigration Museum, где рассказывается об этапах заселения континента.

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.

Как раз около музея искусств National Victoria Gallery есть водопад, усыпанный монетами туристов из разных стран. Кстати говоря, музей находится в самом центре города, у станции метро Flinder Street. По пути к нему можно сделать фотографию на мосту, где открывается вид на реку Yarra и обе стороны Мельбурна (особенно завораживает в темное время суток).

10. Лучший городской стрит-арт.

Мельбурн — это город-стрит-арт! И, как я уже говорила, в каждом районе он свой. Начните с центра города — Hosier Lane, Centre Place, AC/DC Lane. Дальше исследуйте отдельно районы Fitzroy, Brunswick, St. Kilda, South Yarra, Collingwood, Windsor. Чем больше районов вы посетите, тем лучше поймете выражение «Мельбурн — город-пазл»!

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений.

Мельбурн — идеальный пример города, где человек с любым хобби, с любыми интересами — от безудержного шопинга до танцев возле костра — сможет найти себе единомышленников и место, где можно весело провести свое свободное время. Однажды я получила хороший совет от местного жителя, который сказал мне: «Самое интересное в этом городе ты найдешь неожиданно. Просто иди в любом направлении — и через 10−15 минут ты найдешь то, что на самом деле искала!». Это я советую и вам.

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Запомните два слова: «парк» и «ночь» — и никогда не сочетайте их вместе. По ночам в парках лучше не появляться. Никому. Австралия — безопасная страна, но чаще всего неприятности происходят именно в городских парках в темное время суток.

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

В Мельбурне есть три основные сети супермаркетов: Coles, Woolworths и IGA. Из них IGA можно назвать самым дорогим, Coles — самым популярным, а вот Woolworths постоянно устраивает акции, где продукты можно купить по действительно низкой цене. Что касается вещей, особенно для тех, кто не противится покупкам в секонд-хендах, то можно найти очень и очень достойные экземпляры, зайдя в так называемый OPSHOP (opportunity shop. — Прим. ), деньги с покупки в котором уходят на благотворительность.

Найти там можно не только дешевые вещи, но и книги, журналы, украшения. Что касается антиквариата, то в Австралии это жутко популярная тема. По всей стране очень много антикварных магазинов, где можно найти сумасшедшие вещи по низкой, а иногда по неприлично низкой цене.

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Однажды я зашла в русскую пекарню под названием Baker in the Ray, которая находится в русском районе Мельбурна — Balaclava. Так вот, купив сметанник и гречку (в Австралии невозможно в продуктовом магазине купить гречку, есть только овсянка и рис), я действительно почувствовала себя как дома.

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.

Как же сложно ответить на этот вопрос: в Австралии как таковой традиционной кухни нет. Австралийская еда — это микс блюд всех народов мира. Разве что можно назвать стейк из мраморной говядины — это из горячих блюд. Если говорить о сладостях, то попробуйте местные пасхальные булочки и печеньки Yo-Yo. Ну и конечно, много авокадо — мягких, мясистых, сладких.

16. Популярный местный уличный фастфуд.

Большое количество иммигрантов значительно повлияло на местные традиции, обычаи и культуру еды в том числе. В городе больше тысячи ресторанов всех народов мира, в особенности китайские, греческие, итальянские. Но! Нельзя побывать в Австралии и не попробовать австралийский бургер.

17. Три места, где можно недорого поесть.

В Мельбурне, особенно в теплое время года, открыто очень много баров на крыше. Одно из таких недорогих и очень приятных мест носит забавное название Naked for Satan. Там вы найдете только выпивку и закуски, но порции и качество полностью оправданы. Второе, что я рекомендую попробовать, — кухню китайского ресторана Shanghai Dragon Dumpling House в центре города. Цены очень низкие, а еда очень вкусная. И на третье место, пожалуй, поставлю бар Ferdydurke, где каждую среду проводится акция — порция крылышек за один австралийский доллар.

18. Лучшее место для танцев.

Самая шумная, тусовочная, развязная и полная баров улица в Мельбурне называется Chapel Street. Здесь абсолютно каждый найдет себе заведение по душе. Знаю реальные примеры, когда людям так нравилось на Chapel Stree, что они оставались там на неделю, переходя из заведения в заведение.

19. Куда пойти на шопинг?

Если говорить о стандартных торговых центрах с такими популярными брендами, как H&M, Zara, Dior, Prada, то вам нужно ехать, например, в Chadston (самый большой торговый центр в Мельбурне), Melbourne Сentral, Melbourne Emporium. Если вы приехали в Мельбурн и хотите купить что-то действительно местное, то забывайте про торговые центры напрочь: вам нужно в местные бутики. Некоторые выглядят иногда очень даже подозрительно. Но вещи там достойные, а главное, по-настоящему в австралийском стиле.

20. Куда пойти встречать рассвет?

Если вы находитесь в городе, то бегите на пляж! А вообще — уезжайте из города и встречайте рассвет в любой австралийской деревне. Это очень красиво.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Сувениры рекомендую покупать на местных австралийских маркетах. Их в Мельбурне огромное количество. Queen Victoria Market — один из наиболее крупных, где можно купить все самые популярные сувениры, а также местные австралийские изделия по невысокой цене. Говоря о сувенирах, я имею в виду различные виды игрушек кенгуру и коал, австралийскую косметику, свечи ручного изготовления, майки, носки, питьевые бутылки, стеклянные кружки для кофе, масла, орехи.

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.

В Австралии очень много институций имеют аккаунты в социальных сетях. Аккаунты в Instagram, Facebook и Twitter есть у каждого штата, крупного города, торгового центра, музея, известной достопримечательности и так далее. И что самое крутое — все эти социальные сети интегрированы. Потому, приехав в Мельбурн, вам достаточно лишь подписаться на официальный аккаунт Мельбурна в Instagram, чтобы быть в курсе главных событий, интересных акций и мест для посещения. Также есть площадка City Of Melbourne, где можно следить за всеми городскими новостями.

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Единственный способ сэкономить — покупать билеты заранее. Но даже с этим бюджетно не получится, билеты туда и обратно в среднем будут стоить около 1500 долларов. Но гарантирую, что впечатления от континента будут бесценны.