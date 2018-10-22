НПЗ посадят на диету 3 Сергей Жбанов

22.10.2018, 15:28

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Деваться-то некуда.

Теперь стало понятно, почему не было слышно официальных победных реляций после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Согласно достигнутым договоренностям, положен конец использованию Беларусью серых схем при поставках и реэкспорте российских нефтепродуктов. Однако Минск сохранил за собой право на пошлины от ежегодной «перетаможки» 6 млн. т нефти.

11 октября министр энергетики РФ Александр Новак заявил: «Протокол, который подписан, предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов и дизельного топлива. Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута, индикативный баланс предусмотрен нулевой». Это означает, что запрет распространяется не только на темные нефтепродукты, но и на светлые, включая сжиженный углеводородный газ (СУГ).

С ноября т.г. и до начала 2020г. в Беларусь, по словам министра, будут поставляться только те российские нефтепродукты, которые не производятся в стране, но необходимы для внутреннего потребления. Под эту категорию товаров попадают: лакокрасочные изделия и кое-какая химическая продукция. Прежде всего, сырье, необходимое для обеспечения процесса производства на ОАО «Могилевхимволокно».

Таким образом, все задумки, которые Александр Новак публично изложил еще в сентябре, удалось закрепить в соглашении между Беларусью и Россией. С их помощью Москва надеется обеспечить прозрачность в поставках нефти и нефтепродуктов, и, что самое главное, положить конец реэкспорту российских нефтепродуктов через Беларусь в Украину и страны Балтии. Этим серым схемам уготована та же судьба, что и манипуляциям с так называемыми растворителями/разбавителями.

Однако Александр Лукашенко никогда публично не признавался в реэкспорте российских нефтепродуктов. Он рассказывал лишь о том, как мы покупали темные нефтепродукты в России - «мазут и прочие газойли» - и перерабатывали их, а затем экспортировали продукты переработки. Впрочем, и в этом варианте цена вопроса оказывается достаточно высокой. Чистая прибыль при такой схеме переработки мазута (название пошло от арабского слова «мажулат», что означает «отбросы») и дальнейшем экспорте изготовленной из него продукции при сегодняшней мировой конъюнктуре может составлять $90-$100 на т мазута.

Справка: За первую половину 2018г., согласно данным Белстата, в РБ из РФ ввезено почти 2,2 млн. т нефтепродуктов (на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Даже если предположить, что весь этот объем был представлен мазутом, а не какими-нибудь сжиженными углеводородными газами, то годовая чистая прибыль от превращения российского мазута в отечественное дизтопливо, авиакеросин или бензин-нафту вполне могла составить около $440 млн.

Между тем в недавнем интервью агентству «Рейтер» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов назвал другую сумму: «В прошлом году мы потеряли на этом RUR10 млрд., в этом году - только за первое полугодие - еще 10 млрд.». Иными словами, только за счет недополученных экспортных пошлин сумма годовых потерь российского бюджета в долларовом эквиваленте должна составить чуть более $300 млн. Поэтому сумма ущерба, уже нанесенного российскому бюджету, и сумма возможных потерь белорусского бюджета в следующем году несколько отличаются. Впрочем, подводить окончательный итог этого раунда утряски нефтегазовых российско-белорусских вопросов еще преждевременно. «Главные вопросы», согласно определению Лукашенко, стороны уже отрегулировали.

Но остался нерешенным еще один важнейший вопрос о компенсациях за налоговый маневр. Белорусская сторона оценивает ежегодные потери от налогового маневра в $300 млн., а общий ущерб оценен в $2 млрд., или 4% ВВП.

С этими цифрами согласен и глава Минфина РФ. «Это цена беспошлинной поставки нефти и нефтепродуктов на белорусские предприятия. Поэтому реализация налогового маневра в конечном счете приведет к тому, что эта субсидия скрытая обнулится. Это будет сделано к 2024г.», - заявил Антон Силуанов в Могилеве. Пока Москва ждет предложений из Минска - после обсуждения и согласования одного из вариантов, двусторонняя комиссия подготовит соответствующее «предложение для руководства правительства РФ». Белорусская сторона обещала свои предложения представить на следующей неделе. Впрочем, куда важнее другое.

Любая оговоренная сумма компенсации предполагает совершенно прозрачный трансферт из российского федерального бюджета в белорусский республиканский бюджет. Иными словами, придется в этот документ вписывать прямой строкой новую статью расходов под общим названием «Беларусь и белорусские НПЗ». А вот это уже будет интересно, поскольку мы помним, как Лукашенко утверждал, что в Москву за зарплатой никогда не поедет.

Но за компенсацией можно. Деваться-то некуда. Иначе белорусские НПЗ не смогут конкурировать с российскими нефтеперерабатывающими заводами, и тогда ситуация в белорусской экономике начнет развиваться по мягкому украинскому варианту. Сегодня мы уже медленно, но верно движемся к заветной цели, еще не так давно преданной забвению - $1 за литр бензина. Это и есть наше светлое завтра. И светлое оно потому, что если Москва и Минск вдруг по каким-то причинам не согласуют взаимоприемлемую сумму компенсации, то уже в недалеком будущем белорусским нефтепереработчикам придется продавать в розницу каждый литр отечественного топлива, как минимум, по $1,5 за 1 л. Ну надо же с чего-то начинать, осваивая европейские ценности.

Сергей Жбанов, «БелГазета»