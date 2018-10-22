Стало известно, какой будет погода на неделе 22.10.2018, 15:33

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Завтра будет до +11 °С.

Понедельник еще порадует нас солнцем, но уже в предстоящие сутки погода ухудшится, и до конца рабочей недели ожидается неустойчивая ветреная с дождями погода, в середине недели возможен мокрый снег. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

23 октября, во вторник, атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, принесут на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, днем с порывистым ветром. По юго-западу страны во второй половине дня ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха по Беларуси минимальная ночью составит 0…+6 °С, максимальная температура днем — +5…11 °С.

В среду, 24 октября, погодные условия будут определять атмосферные фронты циклона, который будет смещаться вдоль северо-восточных границ нашей страны, ожидается преобладание облачной погоды, временами осадки, в основном дождь. По юго-западу сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…6 °С, максимальная температура днем по Беларуси — +3…9 °С.

25 октября, в четверг, в тылу циклона, который сместится на центральные районы России, во многих районах нашей страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+4 °С, максимальная температура днем — +3…9 °С.

В пятницу, 26 октября, в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, ночью и в утренние часы с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -4 °С по северо-востоку до +4 °С по юго-западу Беларуси, максимальная температура днем в основном составит +3…9 °С, в юго-западных районах она повысится до +11 °С.