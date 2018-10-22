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Сергей Петрухин вышел на свободу

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  • 22.10.2018, 15:43
Cергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

Известный брестский блогер отсидел пять суток за акцию против строительства аккумуляторного завода.

Об освобождении Сергея Петрухина сообщила пользовательница «Фейсбука» Екатерина Белая.

Блогера из Бреста Сергея Петрухина арестовали 18 октября во дворе его дома. Он был доставлен в ИВС для отбытия пяти суток ареста за акцию протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте 14 октября.

По данным правозащитников, штрафы и аресты за участие в той акции получили 12 человек.


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