Варфоломей об украинской автокефалии: РПЦ согласится с нами, у них нет другого выхода 2 22.10.2018, 15:41

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Фото: EPA

Вселенский патриарх знает о «черной пропаганде» с российской стороны.

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию архиереев РПЦ на решения Синода Константинополського патриархата относительно Украинской церкви.

По словам патриарха Варфоломея, он не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского церковного вопроса. Патриарх прояснил что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - цитирует Варфоломея Orthodoxia.info.

Варфоломей добавил, что он прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьях" и о "черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.