Королева Иордании вручит Меркель премию за политическое лидерство 22.10.2018, 16:02

Ангела Меркель

Премию присудило Объединение издателей немецких журналов.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) стала лауреатом премии за политическое лидерство, присуждаемой Объединением издателей немецких журналов (VDZ). Награда будет вручена 5 ноября в Берлине, Меркель получит ее из рук королевы Иордании Рании, сообщила организация в понедельник, 22 октября. Об этом пишет «Немецкая волна».

Как Меркель, так и королева Рания "особенно ясно подчеркивают значение международного сотрудничества и взаимного уважения в эти сложные времена", заявил председатель VDZ Рудольф Тиман (Rudolf Thiemann).

По его словам, в решении наградить премией главу немецкого правительства "находит выражение международное признание ее заслуг для плюралистского общества, находящегося под воздействием свободы слова и прессы".