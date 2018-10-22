Председатель ФХБ об игре «Динамо»: Терпеть дальше такое безобразие никто не хочет 5 22.10.2018, 16:12

1,302

В тренерском штабе «зубров» грядут изменения.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов анонсировал изменения в тренерском штабе минского «Динамо», пишет «Трибуна».

«Завтра в «Динамо» сменится руководство, это один из шагов, который предпринят. Возможно, поздно, а может, своевременно. Это шаг к более четкому представлению наших руководителей к тому, куда «Динамо» будет двигаться дальше.

Ожидаются корректировки в тренерском штабе «Динамо», они проговариваются. Терпеть дальше такое безобразие никто не хочет. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, сможем ли мы гарантированно сделать какие-то изменения, которые приведут нас к успеху. Сейчас хочется видеть стабилизацию обстановки», – сказал Савилов.