Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины 22.10.2018, 16:24

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Москва определит список «физических и юридических лиц».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции Украины, сообщает "Новое время".

Указ Путина опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник, 22 октября.

Правительству РФ поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

"Такие действия предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, а также в целях защиты национальных интересов", - добавили в Кремле.

2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.