Ян Яцек Комар: Лукашенко попался в свою же ловушку 3 22.10.2018, 16:43

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Яцек Ян Комар

Можно ли сдержать сползание Беларуси в объятия Кремля?

Может ли Россия аннексировать Беларусь - сценарий на первый взгляд совершенно невероятный, но рапорт аналитиков МГИМО показал, что в Кремле относятся к этому серьезно. Что думают об этом в Литве? Сharter97.org побеседовал с политическим обозревателем из Литвы Яном Яцеком Комаром.

- Насколько, по вашему мнению, реален сценарий, согласно которому Беларусь может подвергнуться агрессии со стороны Кремля и в дальнейшем будет аннексирована согласно крымскому сценарию?

- Вопрос аннексии Беларуси Кремлем постоянно присутствует в политической повестке, к нему возвращаются и обсуждают во время дискуссий о безопасности стран балтийского региона.

Об этом говорят не только западные эксперты, к вопросу аннексии Беларуси постоянно возвращаются российские политики, эксперты, которые вращаются в кругах близких к Кремлю.

Так, например, недавно появилась статья одного известного своими правыми взглядами российского журналиста, в которой тот утверждает, что аннексия Беларуси Россией пойдет белорусам на пользу. Более того этот господин заявил, что “лучше нищета в России, чем средний достаток в Беларуси”. Другой политолог из России считает, что Беларусь нужно аннексировать, иначе она подпадет под влияние Польши.

- Как может выглядеть такая аннексия и согласятся ли сами граждане Беларуси поменять независимость страны на российское гражданство?

- Совершенно естественно, что никаких социологических исследований по этой теме не существует. Тем не менее, очевидный факт, что влияние российской культуры на Беларусь находится на чрезвычайно высоком уровне. Что прежде всего объясняется тем, что Лукашенко отказался создавать белорусское государство, опирающееся на идентичность белорусов. По этому вопросу практически не изменилось ничего, хотя Лукашенка в последние годы и согласился на эдакую «белоруссизацию» в мягкой версии или поиски происхождения предков в Великом Литовском или Полоцком княжествaх.

Более того, хорошо известно, что российское телевидение пользуется большой популярность в Беларуси, что в свою очередь означает, что оно формирует точку зрения и мышления белорусов. Россия кажется им уже не соседом, а частью одной, большой общины народов. Взять хотя бы идеологию русского мира, которую активно продвигают в Беларуси.

С другой стороны, следовало бы добавить такие факторы как: растущие экономические трудности, ограничение дотаций в разных областях экономики страны, наконец нельзя не упомянуть ухудшающиеся условия жизни белорусских граждан.

Наконец экономика Беларуси является мало инновационной, рыночных элементов немного, она в основном зиждется на тяжелой промышленности, которую контролируют люди из окружения президента. Белорусы это прекрасно понимают и чувствуют, в результате ищут лучших условий… в России. В таких условиях аннексия Беларуси Россией не является чем-то из области фантастики или сумасшедшей мечтой Кремля.

- Можно как-то задержать сползание Беларуси в объятия Кремля?

- По моему мнению, ни сам Лукашенко, ни весь его аппарат просто не знают ни что, ни как делать. Более того, Лукашенко производит впечатление человека, который попался в свою же ловушку. Это было прекрасно заметно по его реакции на рапорт российских аналитиков из Центра Военно-Политических Исследований Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО).

Каким был ответ Лукашенко? Насколько известно, он потребовал от региональных чиновников, чтобы они более эффективно работали, потому что если они не справятся, то Беларуси угрожает война или аннексия.

Россию он не упоминал, но ведь не трудно догадаться, о чем действительно идет речь! Очевидно, что сам Лукашенко считает такой сценарий реальным, потому что понимает, что возвращение в лоно Российской Федерации Беларуси было бы прекрасным итогом нынешнего президентского срока Путина. Путин таким образом, мог бы войти в анналы истории как президент, который начал объединение стран бывшего СССР.

- Давайте подведем итоги: какие могут быть последствия для соседних стран?

- Предположим, что такое объединение произойдет. Это была бы очень плохая новость для соседних стран. Прежде всего, в политике России по отношению к соседним государствам наверняка усилились бы тенденции «собирания земель» бывшего СССР под чуткую руку Кремля.

Можно ожидать, что значительно ухудшилась бы безопасность в регионе. В том случае, если Беларусь превратится в еще одну область России, на территории этой страны российские военные базы начнут расти как грибы после дождя.