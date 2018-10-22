CNN: Саудовские дипломаты пытались создать двойника Хашогги 1 22.10.2018, 16:53

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Фото: AFP

Турецкие власти опознали в человеке сотрудника спецслужб Эр-Рияда.

Сотрудники консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пытались уничтожить доказательства убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, сотрудники дипмиссии нашли человека, похожего на Хашогги, и отправили его в город, сообщает «Радио Свобода».

Турецкие власти опознали в человеке, похожем на Хашогги, сотрудника спецслужб Саудовской Аравии Мустафу аль-Мадини. На нём был тот же костюм, что и у Хашогги. Он также носил фальшивую бороду. Спецслужбы Турции полагают, что консульство хотело убедить наблюдателей в том, что журналист покинул территорию дипмиссии.

Джамаль Хашогги 2 октября вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле и больше не появлялся. Спустя три недели после его исчезновения Эр-Рияд признал гибель журналиста, однако заявил о непричастности руководства страны к его смерти. По версии саудовских властей, Хашогги был убит в драке с представителями консульства. Информации о том, где находится тело журналиста, пока нет. Саудовская прокуратура арестовала по делу 18 человек. Турецкие власти предоставили охрану невесте Хашогги – Хадидже Ченгиз.