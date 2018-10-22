Заико: Так у нас социальное или алкогольно-ориентированное государство? 4 22.10.2018, 17:15

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Почему не стоит стимулировать рост экспорта спиртных напитков.

На совещании по вопросам ликеро-водочной отрасли в Беларуси в понедельник Александр Лукашенко признал, что алкоголь является серьезным подспорьем для нашего бюджета, в то же время отметив, что главное — последствия употребления спиртных напитков.

— Во всем мире производство алкоголя не является социально важным и, более того, считается социально негативным явлением, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Мы не являемся производителями всемирно известных марок шампанского, виски или водки. Здесь есть наша проблема внутренняя.

Доходы от продажи спиртного — это ущерб стране, считает экономист.

По мнению Леонида Заико, власти должны проводить меры по снижению потребления алкоголя. Недавний запрет на продажу спиртных напитков ночью эксперт называет бессмысленным.

—После полуночи по Минску из двухмиллионного населения ходят десятки людей. С точки зрения покупок это никакой роли не играет.

Собеседник «Салідарнасці» напоминает, что производство алкоголя очень выгодное — это акцизный товар.

— Поэтому существует и алкогольная «мафия», и чиновники из разных структур – Минфин и прочие — заинтересованы в том, чтобы эти доходы не снижались. В Беларуси их никто не останавливает. В парламенте нет внятных лоббистских групп, которые стараются уменьшить потребление алкоголя и табака. У нас нет такой традиции. Если бы это было мощным общественным явлением, тогда любой чиновник не стал бы говорить о конкуренции в этой сфере. Он просто побоялся бы выступать на эту тему, потому что на него обрушились бы сотни голосов — рассерженных женщин, борцов с нездоровым образом жизни.

Экономический эффект от продаж алкоголя абсолютно теряется социальными последствиями, уверен экономист:

— Надо четко выбирать: у нас социальное государство или алкогольно-ориентированное. Сам президент не пьет, сдержанно относится к алкоголю. Если бы он выступал против употребления алкоголя, потерял бы большое количество сторонников.

— Лукашенко обратил внимание на появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке. В чем она проявляется?

— Недобросовестная конкуренция может выражаться в использовании режимов времени для продажи алкоголя, в рекламе, когда потребителя вводят в заблуждение по поводу качества и цен на продукцию. Кроме того, есть региональная феодальная политика: в Могилеве продают могилевскую водку, в Минске — столичную.

Проведение крупных фестивалей под эгидой спиртных напитков также можно расценивать как недобросовестную конкуренцию.

— Лукашенко озаботился медленным ростом экспорта алкоголя. Как можно решить эту задачу?

— Ее решать не надо. Надо заниматься экспортом социально эффективных товаров — одежда, обувь или медицинские товары. Я бы не стал заостряться на стимулировании роста экспорта алкоголя. В соседних странах алкоголь расписан по лоббистским группам. Есть защитники алкоголизации России, Украины и прочее. Увеличить рост экспорта белорусской водки не является важным. Мы можем делать уникальные сорта настоек, бальзамов. Смотрите, что предлагают нам англичане и французы? Хорошие, столетиями освоенные алкогольные продукты.

Экспорт алкоголя наносит ущерб тем странам, которым мы продаем. Нет ни одной страны, где продажа спиртных напитков давала бы хороший экономический и социальный эффект.

— Могут ли правительство, местная власть, силовые структуры и производители выработать согласованную позицию, которая касается рынка алкоголя, если у каждой из сторон свои интересы?

— Здесь, как в любой отрасли, есть возможность создания ассоциации, которая объединяет производителей продукции. В России белорусские производители молока не работали с ассоциацией российских производителей, надеялись, что дядька из правительства будет за них проблемы решать. Весь мир работает в режиме договоренностей. Это так называемая олигополия — проведение всех мер по разделению рынка. Рынок устойчивый и потребление алкоголя стабильное. Рассчитывается емкость рынка, и вступают договоренности. Они могут быть и в виде квот, согласования объемов поставок. Пусть развития сотрудничества, кооперации — единственный правильный.

Местная власть должна заботиться об интересах населения, особенно детей, молодежи и тех, кто может оказаться жертвой алкоголизации, и заниматься антиалкогольной пропагандой. Задача силовых структур — бороться с неконтролируемыми продажами, незаконным импортом и реализацией подделок.

А правительство пускай думает, как лучше дать образование в области IT, как способствовать повышению здоровья населения, лучшему медобслуживанию. Что интересно, в наших поликлиниках очереди, а в ликеро-водочных отделах — их нет. Как так получается?