США хотят отключить Иран от SWIFT 22.10.2018, 17:19

Главная цель - обеспечить выполнение санкций против Тегерана.

Министерство финансов США ведет переговоры с системой межбанковской передачи информации SWIFT об отключении от нее Ирана. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава министерства финансов США Стивен Мнучин, пишет «Гордон».

Он подчеркнул, что Вашингтон настаивает на отключении Тегерана от SWIFT так же, как и в 2012 году – до заключения ядерной сделки. Глава минфина отметил, что несмотря на то, что у США нет большинства в совете директоров SWIFT, Белый дом может ввести санкции в отношении системы до тех пор, пока она не отключит Иран.

Мнучин подчеркнул, что цель минфина США – обеспечить выполнение санкций в отношении Ирана.

Он сказал, что ведомство определит банки, которые смогут совершать сделки с Тегераном для поставок гуманитарной помощи.