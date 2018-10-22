Как князь Витовт защищал земли, добытые великим Ольгердом 22.10.2018, 17:55

История битвы под Мстиславлем.

К середине 14-го века князь Ольгерд стремительно расширяет владения Великого княжества на востоке, присоединяя удельные княжества Смоленщины. В 1358 г. войско Ольгерда напало на Мстиславль, территория которого входила в состав Смоленского княжества, пишет litvin.pl.

Эта военная операция не была обычным набегом литвинов на восточных соседей. Завоеванный удел стал частью Великого княжества Литовского. Управителем города великий князь литовский назначил своего родного сына Киргайло. Спустя некоторое время, после его смерти, власть перешла к князю Лугвению, который приходился братом Витовту.

В 1386 г. вернуть трон попытался смоленский князь Святослав – ближайший союзник полоцкого князя Андрея. Дождавшись отъезда в польский Краков приглашенного на свадьбу Ягайло и коронационные торжества князя Лугвения, Святослав принял решение не упускать момент и немедленно вернуть аннексированные у него Ольгердом земли. Пока захваченный город оставался без присмотра литвинских владетелей, смоленский князь созвал великое воинство и двинулся к стенам города. Уже 7 мая весь город был плотно окружен дружинами Святослава.

Захватить быстро Мстиславль не удалось. Бояре затворили ворота и сдались своему бывшему господину, храня верность Лугвению. Осада продолжалась в течение 11-ти дней. Дружины Святослава методично разоряли расположенные рядом с Мстиславлем села, крестьян грабили и убивали, вымогая у них последнее имущество. По всей округе рыскали отряды искателей легкой наживы. Однако, несмотря на все налеты, подкопы, несмотря на все разорение местности, попытки смолян взять Мстиславль измором и штурмами не увенчались успехом. Стены города продолжали противостоять врагу и выдержали все атаки литвинов.

29 апреля на помощь горожанам и отрядам литвинов в Мстиславле подоспела армия ВКЛ под предводительством князей литовских Витовта, Свидригайло и Лугвения. Боевое столкновение произошло на берегах реки Вихры.

Святослав, заметив издали знамена противника, успел направить свои дружины в атаку, но силы были неравные. Кровопролитная и жестокая битва не принесла удачу дружинам Святослава. Смоленский князь погиб на поле сражения вместе с другими собратьями по мечу, получив удар копьем прямо в сердце. Витовт не щадил противника и в плен брали только самых отважных врагов.

Остатки смоленской армии, утратив боевой дух, решили капитулировать, часть воинов обратилась в бегство. Сыновья смоленского князя Глеб и Юрий стали пленниками победителей. Православные литвины продолжали погоню за дезертирами до самых ворот Смоленска. Город мог стать добычей литвинов, но смоленские бояре решили не ввязываться в бойню и решить дело за столом переговоров. Военачальникам Витовта была предложена крупная сумма в обмен на обязательство не посягать на город и жизни его обывателей.

Чтобы сохранить свою жизнь, смолянам пришлось откупиться и выплатить дань преследователям. По указанию князя Лугвения управление городом доверили Юрию – сыну князя Святослава, который согласился стать верным данником Литвы. Месть за погибшего отца была исключена. Литвинские князья запретили Юрию собирать новое войско без разрешения властителей ВКЛ, в заложниках для устрашения оставили его брата Глеба. В 1404 г. земли Смоленского княжества полностью отошли под ВКЛ, которое на то время возглавлял князь Витовт.

О союзе Смоленска и Литвы свидетельствует хорошо сохранившийся документ — грамота князя Юрия Святославовича, в которой он обязуется состоять в нерушимом союзе с великим князем Скиргайло и королем Польши Ягайло. Датируется пергамент 1386 годом. После этого союза смоляне оказались вовлеченными в сражения претендентов на власть в Великом княжестве Литовском. В частности, они сражались на стороне князя Андрея Ольгердовича за полоцкие витебские земли. Полоцк князю Андрею в 1387 году так и не удалось отбить у Скиргайло.