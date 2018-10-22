Белорус Иван Янковский вышел в финал ЧМ по вольной борьбе 22.10.2018, 18:36

Иван Янковский

Фото: wrestling.by

Белорус проведет сегодня решающий поединок за золотую медаль.

В финале в категории до 92 кг белорусу будет противостоять соперник из США Джейден Майкл Тбори Кокс, который является бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и планетарного первенства 2017 года в Париже.

Во время выступления в Будапеште Иван Янковский одолел Ли Джонгку из Республики Корея, Туртогтоха Лувсандоржа из Монголии и Ацуши Мацумото из Японии.

Другой представитель белорусской команды по вольной борьбе Али Шабанов в категории до 79 кг сохраняет шансы на бронзовую медаль чемпионата мира. Для успеха Шабанову в утешительном турнире необходимо одолеть Этана Адриана Рамоса из Пуэрто-Рико, а также иранского борца Эзатолу Абаса Акбаризаринколае, — передает БелТА.

На мировом форуме, который завершится в столице Венгрии 28 октября, также выступят представители женской сборной Беларуси и греко-римской борьбы.