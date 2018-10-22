Гродненцы выступили против новых правил платы за коммунальные услуги 4 22.10.2018, 18:43

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Создана петиция против новых правил платы за коммунальные услуги ЖСПК и ТС.

С октября платить за коммунальные услуги жильцы будут по-новому. Председатели жилищных кооперативов и товариществ собственников уверены: новые правила нарушат деятельность ЖСПК и ТС, а за услуги ЖКХ придется платить больше. Именно этим руководствовались руководители ТС и ЖСПК, когда написали петицию, и собирают подписи.

Больше двух лет назад была утверждена новая форма жировки. Согласно ей сегодня мы платим за основные жилищно-коммунальные услуги (техобслуживание, текущий и капремонт, горячую и холодную воду, канализацию, газ, отопление, техобслуживание лифта, вывоз ТБО, уборку подъезда), а также возмещаем затраты на электроэнергию для освещения в подъездах и работы лифта, а те, кто живёт в съёмном госжилье, ещё платят и за аренду квартиры, разъясняет «Вечерний Гродно».

Однако в жировках жильцов домов ЖСПК и ТС есть ещё одна строка «Возмещение затрат». Сюда, как правило, входят разница в тарифах за электроэнергию между начислением по количеству зарегистрированных жильцов и цифрами на общедомовом счётчике (зимой эти суммы сильно разнятся), доплата уборщице, уборка придомовой территории, процент за начисление некоторых ЖКУ ЕИРКЦ, ремонт детских площадок, а также расходы на зарплату председателю и бухгалтеру. В госдомах эти затраты погашают УЖРЭПы.

— Наш областной центр единственный, где эта строчка в счетах-извещениях сохранялась до недавнего времени. Однако скоро за такую строку будут штрафовать, — сообщила директор КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-справочный центр» Елена Орёл.

За лишние суммы будут штрафовать

Напомним, в КоАП появится ещё одна статья и с 29 октября за лишние суммы в жировках будут наказывать. За первое нарушение — предупреждение или штраф до 2 базовых (до 49 рублей), повторное в течение года — от 4 до 10 базовых (от 98 до 245 рублей). Речь идёт о включении сумм за услуги ЖКХ, которые превышают их стоимость, за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров, либо других платежей. И такая дополнительная строка, как «Возмещение затрат», тоже будет считаться лишней.

Вместо одного извещения — два

Председатели ЖСПК и ТС опасаются, что новые правила нарушат деятельность жилищных кооперативов и товариществ собственников, а жильцам придётся платить за коммунальные услуги больше.

— Министерство ЖКХ настаивает на том, чтобы исключить членские взносы из жировки и передавать их наличными уполномоченному лицу правления или вносить эти деньги на расчётный счёт организации через второе извещение. Однако оба способа неудобны и стоят дорого, — объясняет председатель одного из ЖСПК в Гродно Андрей Борко.

По новым правилам, теперь в жировках графы «Возмещение затрат» быть не должно, а расходы нужно включать во вторую жировку. Выходит, жильцы ЖСПК и ТС вместо одного извещения будут получать два. И все дополнительные расходы на содержание ЖСПК или ТС укажут в новой платёжке.

— Но зачем она нужна? Получая одно извещение, мы видим все расходы по содержанию общего имущества. Кроме того, вторая жировка — это дополнительные расходы за начисление, отслеживание, техническое сопровождение платежей, приём платежа в банке, бумагу — а это от 20 до 100 % от суммы взноса. Возмещать дополнительные затраты на бумагу, банку за начисление, абонплату ЕРИПу придётся жильцам, — сетует председатель другого ЖСПК Александр Шарейко.

Жировки потяжелеют?

Насколько реально потяжелеют жировки, пока сказать трудно. Всё зависит от ЖСПК и ТС. По данным ЕИРКЦ, сейчас возмещение затрат не начисляют всего 2,4 % ЖСПК и ТС (15 из 624).

По мнению председателей жилищных кооперативов и товариществ собственников, нет гарантии и того, что жильцы вовремя будут оплачивать (и будут ли вообще?) вторые жировки, несмотря на то что платёж является обязательным. Взыскать эти суммы можно будет только через суд. А это может растянуться на долгие месяцы.

Недавно председатели ЖСПК и ТС подготовили письмо в администрацию Лукашенко, в котором просят внести изменения в форму извещения о размере платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением и включить туда сроку «Взносы». Это же письмо они направят в КГК и Министерство ЖКХ.