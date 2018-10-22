Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ 22.10.2018, 18:46

МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by.

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), достигнутая между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем - экономической стабильности Украины, говорится в заявлении послов стран "Большой семерки", передает eurointegration.com.

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки", опубликованном в Twitter.

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. "Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – говорится в сообщении МВФ.

Согласно ему, соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.