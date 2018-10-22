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Фотофакт: Как выглядит одно из общежитий в Могилеве

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  • 22.10.2018, 18:57
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Фото: tut.by

Там точно можно жить?

Жанна Галяметдинова распространила по городским группам ВКонтакте фотографии общежития №16 КУП ЖРЭУ Ленинского района. Располагается оно в Могилеве по улице Ямницкой, 71, передает mspring.online.

Похоже, проблема с общагами в Могилеве хроническая.

В комментариях под постом Жанны Галеметдиновой часть пользователей посоветовала жителям воспользоваться краской и самим привести в порядок коридоры и санузлы.

Однако есть подозрение, что такого бардака быть не должно – как правило, в оплату за пользование общежитием входит также капитальный ремонт.

Жанна Галяметдинова призвала местные власти обратить внимание на состояние общаги.


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