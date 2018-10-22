Фотофакт: Как выглядит одно из общежитий в Могилеве 10 22.10.2018, 18:57

4,505

Фото: tut.by

Там точно можно жить?

Жанна Галяметдинова распространила по городским группам ВКонтакте фотографии общежития №16 КУП ЖРЭУ Ленинского района. Располагается оно в Могилеве по улице Ямницкой, 71, передает mspring.online.

Похоже, проблема с общагами в Могилеве хроническая.

В комментариях под постом Жанны Галеметдиновой часть пользователей посоветовала жителям воспользоваться краской и самим привести в порядок коридоры и санузлы.

Однако есть подозрение, что такого бардака быть не должно – как правило, в оплату за пользование общежитием входит также капитальный ремонт.

Жанна Галяметдинова призвала местные власти обратить внимание на состояние общаги.