«Яндекс» заставят продать долю государству 1 22.10.2018, 19:09

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Российские государство, похоже, всерьез взялось за «Яндекс» и не планирует сворачивать с пути перевода компании под госконтроль.

После того, как владелец 48% голосующих акций компании Аркадий Волож заявил, что не намерен продавать свой пакет, комментируя сообщения об интересе со стороны Сбербанка, в Государственную думу РФ внесли законопроект, позволяющий сделать "Яндекс" госкомпанией в принудительном режиме, передает finanz.ru.

Предложенный "Единой Россией" и ЛДПР документ требует ограничить иностранное владение новостным агрегатором долей не более 20%.

Речь идет не только о зарубежных юрлицах, но также о российских компаниях, если иностранцы владеют в них более 20%, а кроме того - лицах, имеющих второе гражданство.

Последний пункт может оказаться особенно чувствительным для Воложа, фамилия которого в начале года была опубликована правительством Мальты в перечне россиян, купивших гражданство по программе "золотых паспортов" - то есть в обмен на инвестиции от 1,1 млн евро.

Судя по тому, что новости о появлении закона вышли одновременно с заявлениями Воложа о нежелании продавать пакет, его пытаются выдавить из компании, предполагает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

На новостях из ГосДумы акции "Яндекса", отыгравшие утром около трети из 25-процентного обвала предыдущих двух дней, растеряли весь рост и снова ушли в минус.

В моменте они падали на 4,5%, а к концу торгов на МосБирже остановились на отметке 1750 рублей - на 2,2% ниже закрытия пятничной сессии.

Напомним, по данным "Ведомостей", государство добивается того, чтобы ключевым акционером "Яндекса" с долей от 30% стал Сбербанк. Идею перевести компанию под госконтроль продвигают силовики и ряд чиновников Кремля, обеспокоенных бурным развитием сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен", рассказали источники издания.

"Владельцы новостных агрегаторов так же, как и средства массовой информации и владельцы аудиовизуальных сервисов, выполняют важную общественную функцию: они распространяют общедоступную информацию широкой аудитории", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на сайте Думы.