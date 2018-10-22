КХЛ: Минское «Динамо» повторило свой худший результат в истории 8 22.10.2018, 19:16

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Минчане проиграли девятый матч подряд.

Минское "Динамо" уступило "Барысу" Андрея Скабелки в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3.

"Зубры" повторили собственный антирекорд, установленный в дебютном сезоне 10 лет назад, потерпев девятое поражение подряд, передает pressball.by.

БАРЫС — ДИНАМО Мн — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

БАРЫС: Карлссон (Граховина); Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски; Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко; Семенов — Климонтов, Михайлис — Волк — Шевченко; Данияр Самат — Орехов, Гурков — Сагадеев — Акользин.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов — с 38.36); Уиркош — Хенкель, Казионов —

С.Костицын (К) — А.Костицын (А); Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Знахаренко — Готовец, Буйницкий — Хауден (А) — Пулккинен; Дроздов — Волков — Артемов; Евенко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Шевченко (Диц, Волк, 30.48). 2:0 — Петерссон (Михайлис, Старченко, 36.46 – бол.). 2:1 — Осипов (40.39). 3:1 — Бойд (Волк, Фрэттин, 47.15 – бол.).