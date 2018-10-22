«Сбрасывали с кровати, били между ног» 10 22.10.2018, 19:56

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В Гродно начался очередной суд за дедовщину.

Двоих солдат из Гродненской пограничной группы судят за издевательства над товарищем по службе. Пострадавшего заставляли нецензурно желать «спокойной ночи», ходить с подушкой на голове, сбрасывали с кровати. 22 октября прошло заседание в суде Октябрьского района Гродно, пишет «Радыё Свабода».

Пострадавший не попал в суд, потому что сейчас в больнице

На скамье подсудимых — двое парней, которые служили в Гродненской пограничной группе, войсковой части 2141. Под стражу их не брали. В зале суда они сидят на первой скамье, а не в клетке. Обоих обвиняют в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Первому из них, Владиславу Шкулькову, 22 года. Он из деревни Осиповичи Вилейского района Минской области. Окончил службу в мае, работу пока не нашел.

«Можно попросить, чтобы не было фото и фамилии, чтобы не афишировать?» — обращается к журналисту мать обвиняемого Шкулькова перед заседанием и начинает плакать. Она передает платок сыну, тот отказывается.

«Ну положи в кармашек. Мало что будет», — мягко говорит она.

Второй обвиняемый, Андрей Петрович, — из Минска. Ему 20 лет. Он еще служит в пограничных войсках.

Пострадавший — рядовой Ярошенко, который служит в той же части. На суде его нет, так как теперь он в больнице, в Бресте. Неизвестно, связана ли его госпитализация с побоями в армии.

Дело рассматривает судья Денис Раманишка, прокурор — Сергей Мазайло.

Заставляли паясничать, сбрасывали с кровати, били между ног

Способы поиздеваться над товарищем по службе повторялись. Согласно обвинению, самым распространенным было издевательство после отбоя. Шкульков вызывал рядового Ярошенко в другую спальню для старших военнослужащих и приказывал ему желать «спокойной ночи», употребляя брань. После этого солдат должен был положить себе на голову подушку, сделать три строевых шага к Шкулькову и нецензурно попросить у него разрешения выключить свет. Получив разрешение таким же строевым шагом шел к выключателю, прикладывал к нему подушку и ударом головы нажимал его. Роль Петровича заключалась в том, чтобы привести Ярошенко, а потом следить, чтобы по коридору не шли офицеры.

Второй способ — Шкульков поднимал кровать Ярошенко за ножки, тот бился головой о стену и падал с кровати.

К тому же Шкульков, по словам прокурора, заставлял Ярошенко отжиматься не менее 65 раз, рассказывать поговорки пограничников в нецензурной форме.

Петрович же однажды после замечания со стороны Ярошенко схватил того за грудки, снял и смял его шапку, а потом ударил со спины ногой между ног и попал по мошонке, что вызвало легкое расстройство здоровья.

Как зачитал прокурор, это делалось «из желания самоутвердиться в войсковом коллективе, чтобы установить и далее поддерживать неуставные традиции, показать свою значимость, физическую силу и кажущееся преимущество над другими военнослужащими, запугать и унизить их, подчинить их своей воле, повысить свой неформальный авторитет».

Это, согласно обвинению, подрывало основу войсковых отношений — войсковое товарищество, ослабляло дисциплину, наносило существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, государственным и общественным интересам.

Владислав Шкульков своей вины не признал. «Я этого не совершал», — коротко объяснил он.

Андрей Петрович признал вину частично. «Вы только говорите правду», — через слезы пыталась поддержать обвиняемых мать Шкулькова после заседания.

На следующих заседаниях суд допросит свидетелей, обвиняемых и потерпевшего.