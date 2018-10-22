Жители Владикавказа вышли на митинг 22.10.2018, 20:01

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Фото: RFE/RL

Люди вышли на митинг после пожара на заводе «Электроцинк».

Горожане потребовали от властей республики закрыть производство, сообщают "Кавказ.Реалии".

К митингующим вышли несколько депутатов, которые заявили, что "будут работать" над вопросом закрытия завода. По информации издания, часть жителей Владикавказа покинули город из-за возможных выбросов вредных веществ.

Пожар на заводе "Электорцинк" произошел ночью 21 октября. Площадь возгорания превысила 4 тысячи квадратных метров. Во время тушения погиб один сотрудник пожарной службы, еще двое пострадали. Представители "Электроцинка" заявили, что возгорание не представляет опасности для жителей Владикавказа.

В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.

Активисты-экологи утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".