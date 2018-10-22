В Петриковском районе заставили уволиться передовую доярку 3 22.10.2018, 20:14

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Женщина дошла до администрации Лукашенко, но там ей не помогли.

Бывшая работница филиала предприятия «Полесье-Агроинвест» в деревне Мышанка Петриковского района обратилась в kp.by. Татьяне Павлючок тоже пришлось уволиться, а ведь она - передовая доярка, ее портрет и сейчас висит на Доске почета возле райисполкома. Как зоотехник со стажем, к которой никогда не было претензий, вдруг оказалась не нужной?

- Я проработала оператором машинного доения восемь лет, но после того, как на ферме сменили бригадира, начались проблемы - почему-то мы перестали находить общий язык с начальством, не имеющим должного образования. В итоге меня обвинили в том, что я разбавляю молоко водой, приношу убытки предприятию, и сказали, что меня не хотят видеть на ферме. Поэтому предложили два варианта - увольняться по собственному деланию или по статье, - рассказывает Татьяна.

Татьяна хочет одного - справедливости

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Женщине пришлось написать заявление, но дальше она обратилась в администрацию Лукашенко. Оттуда письмо переслали в райисполком, но разбирательство на уровне районных властей ничего не дало. Поэтому на днях доярка обратилась к председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику с просьбой о личном приеме.

- Меня несправедливо уволили, ведь я не делала ничего, за что меня надо было лишать работы. В администрации хозяйства меня назвали скандалисткой из-за того, что я отстаиваю свои права. А я не прошу ничего, кроме справедливости - чтобы меня выслушали и поняли, что я не делала того, в чем меня обвиняют, - объясняет доярка.

Татьяну вынудили уволиться по собственному желанию

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

По поводу письма в администрацию Лукашенко состоялось собрание с представителями райисполкома, предприятия и фермы. И в итоге посчитали, что нарушений законодательства в увольнении Татьяны Павлючок нет. О чем письменно оповестили ударницу труда:

- Нашел подтверждение конфликт между вами и бригадиром, однако суть конфликта находится вне рабочих отношений.

Татьяна объясняет: отстоять свою позицию она не смогла, потому что никто не пытался разобраться в ситуации и в суть письма к президенту не вникал.

Вообще, претензий к новому руководству фермы у нее хватает. Не только Татьяна, но и другие доярки не согласны с графиком рабочего времени - в сутки приходилось работать больше восьми часов и спать по два-три часа.

- В итоге вместо нас стали набирать вахты доярок из других районов и даже из Украины, потому что начальству так выгоднее. Нам должны платить за переработку, график с нами согласовывать, а им проще набрать со стороны приезжих, - считает передовая доярка. Она надеется, что областные власти ее услышат и помогут восстановить на работе.