Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против РФ 22.10.2018, 20:21

ЕС приветствует решение четырех стран.

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным персональным санкциям ЕС против россиян и сепаратистов в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, сообщает пресс-служба Совета Европы.

13 сентября ЕС официально продлил до 15 марта 2019 визовые запреты и аресты активов для 155 человек и 44 субъектов, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.

"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.