В Беларуси могут ввести единые цены на массовые виды водки 2 22.10.2018, 20:43

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ФОТО: АЛЕКСАНДР КОРСАКОВ, TUT.BY

Монополию на алкоголь усилят.

В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции, сообщает БелТА.

Такое предложение рассматривалось сегодня на совещании у правителя Беларуси о развитии ликеро-водочной отрасли, рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый.

«Мы внесли предложение усилить меры госрегулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий (по аналогу целого ряда стран) – установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и, следовательно, единой цены в рознице», – сказал он.

По словам топ-чиновника, такие подходы будут отработаны. Тем, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет. Они будут работать по договорным ценам.

Заместитель премьера пояснил, что речь, в частности, идет о массовых видах водок, чтобы они реализовывались в магазинах по одной цене путем установления одинаковой торговой наценки. Решение по единой торговой наценке правительством уже принято, добавил он.

«Белгоспищепром» как единый регулятор по алкоголю

Также Михаил Русый сообщил, что концерн «Белгоспищепром» предлагается наделить функциями единого регулятора на рынке алкогольной продукции.

«На сегодня это одно из узких мест: у нас пять органов плюс облисполкомы занимаются регулированием. Один – лицензию, один – квоты, один – качество определяет», – заявил вице-премьер.

Он отметил, что решение вновь обсудить на высшем уровне развитие ликеро-водочной отрасли было принято в том числе в плане контроля за выполнением того, о чем договорились на подобном совещании три года назад. Кроме того, появились предложений по усилению ряда подходов.

В целом же решения 2015 года, по мнению топ-чиновника, сыграли позитивную роль: государственные предприятия стали работать прибыльно, увеличили объем поставки на экспорт, равно как и предприятия частной формы собственности.

«Будем работать над усилением роли государства в таких функциях, как квота на внутренний рынок и свобода на экспорт, цена на массовые виды водок (входная плюс единая торговая наценка и, соответственно, цена в рознице) и контроль за качеством», – сказал он.

Диктатором поставлена задача до нового года выработать механизмы и шаги, которые бы позволили урегулировать и выравнять условия работы в отрасли как для государственных, так и частных предприятий.