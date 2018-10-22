Джаред Кушнер: США продолжают выяснение фактов по делу об убийстве Хашогги 22.10.2018, 20:55

Джаред Кушнер

Фото: EPA

Зять и советник Трампа подчеркнул, что США смотрят на ситуацию «широко открытыми глазами».

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил в понедельник, что США продолжают процесс установления фактов об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги и смотрят на ситуацию «широко открытыми глазами», передает «Голос Америки».

Кушнер, у которого сложились близкие отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, в интервью CNN отказался ответить на вопросы о том, доверяет ли он собственному расследованию саудовских властей.

Саудовская Аравия несколько раз меняла официальную позицию по поводу исчезновения Хашогги, который проживал в добровольном изгнании в США и открыто критиковал принца Мухаммеда в своих статьях для Washington Post. Журналиста последний раз видели заходящим в консульство Саудовской Аравии 2 октября. В субботу Эр-Рияд подтвердил сообщения о его гибели, заявив, что журналист погиб в ходе столкновения в здании консульства.

«Мы получаем факты из многочисленных источников, и, как только эти факты поступят, госсекретарь вместе с нашей командой экспертов по национальной безопасности помогут нам определить, чему верить, что мы считаем достоверным, а что – недостоверным», – заявил Кушнер.

Правящая партия Турции в понедельник назвала убийство Хашогги тщательно спланированным преступлением, в то время как западные страны выказывают все большее недоверие к противоречивым заявлениям Саудовской Аравии.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он заявления Эр-Рияда обманом, Кушнер уклончиво отметил, что ежедневно сталкивается с вещами, которые вводят в заблуждение.

«Наши глаза широко открыты. Президент сосредоточен на том, что хорошо для Америки, на наших стратегических интересах, на том, где у нас есть общие интересы с другими странами. Будем работать в этом направлении», – добавил он.

Кушнер подчеркнул, что Саудовская Аравия является важным союзником для США, в особенности в плане противодействия влиянию Ирана на Ближнем Востоке.

Кушнер также рассказал, что посоветовал наследному принцу соблюдать «полную прозрачность». «Весь мир следит за происходящим. Это очень серьезное обвинение и очень серьезная ситуация», – отметил он. На вопрос о том, как отреагировал принц, Кушнер ответил: «Посмотрим».