Минчанка: Руководство «Минсктранса» посоветовало кушать ливерку 2 22.10.2018, 21:56

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Люди платят за комнату в общежитии больше, чем за трехкомнатную квартиру.

Когда-то работники «Минсктранса» получили квартиры от работы. Прожив там всю жизнь, они решили приватизировать жилье. Но не получилось: балансодержатель посчитал это нецелесообразным и придал дому статус общежития. Сейчас все вместе думают, где брать деньги, чтобы оплачивать жировки.

«Руководство« Минсктранса» посоветовало кушать ливерку, макароны, брать кредиты и строить свое жилье», – говорит «Белсату» Татьяна Лукашевич, которая живет в общежитии.

Балансодержатель рассказал жильцам, что деньги, которые они платят, идут на содержание общежитий. Но люди говорят, что рабочих здесь давно не видели.

«У меня полностью выходит где-то 160 рублей. Это двухкомнатная квартира. 80 рублей у меня высчитывают просто за то, что я по ней хожу», – рассказывает жительница общежития.

Жители общежитий, что на балансе «Минсктранса», написали письмо в администрацию Лукашенко. Думают, что, может, там их услышат. Ведь до сих пор куда бы ни обращались, получают одинаковый ответ – все законно.

Марина Курьян также живет в общежитии. В жировку ней насчитали 230 рублей. Юристы полагают, что если в ближайшее время в нашем законодательстве ничего не изменится – рост платы за общежития может привести к социальному взрыву.