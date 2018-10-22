Переговоры Болтона и Патрушева продолжались пять часов 22.10.2018, 21:48

Николай Патрушев (слева) и Джон Болтон (справа)

Фото: AFP

После переговоров с Патрушевым Болтон встретится с Путиным и Лавровым.

22 октября прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, которая продолжалась около пяти часов.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

По данным пресс-службы российского ведомства, переговоры, в ходе которых обсуждались отношения Вашингтона и Москвы по стратегическим вопросам безопасности, проходили "в конструктивном и деловом ключе".

В частности, поднимались темы терроризма, борьбы с распространением наркотиков и нелегальной миграцией, юстиции и правопорядка.

Болтон прибыл в Москву 21 октября. После переговоров с Патрушевым он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Визит Болтона в Москву происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.