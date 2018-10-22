Переговоры Болтона и Патрушева продолжались пять часов
- 22.10.2018, 21:48
После переговоров с Патрушевым Болтон встретится с Путиным и Лавровым.
22 октября прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, которая продолжалась около пяти часов.
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
По данным пресс-службы российского ведомства, переговоры, в ходе которых обсуждались отношения Вашингтона и Москвы по стратегическим вопросам безопасности, проходили "в конструктивном и деловом ключе".
В частности, поднимались темы терроризма, борьбы с распространением наркотиков и нелегальной миграцией, юстиции и правопорядка.
Болтон прибыл в Москву 21 октября. После переговоров с Патрушевым он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Визит Болтона в Москву происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.