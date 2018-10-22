Топ-10 интересных фактов об авиаперелетах 1 22.10.2018, 22:10

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Краткий справочник секретных знаний опытного авиапассажира.

Благодаря самолетам мы перемещаемся из точки А в точку Б в сотни, тысячи раз быстрее, чем в прошлом. За один отпуск мы можем увидеть столько, сколько наши прадеды не видели за всю жизнь. Но путешествовать по воздуху можно с еще большим интересом и комфортом, если знать некоторые неочевидные тонкости. Например, что в самолете всегда есть запас полезных мелочей, после обеда можно попросить добавку, а стюардесса готова оказать медпомощь или найти врача среди пассажиров. «Вокруг света» вместе с авиакомпанией Lufthansa составили краткий справочник секретных знаний опытного авиапассажира.

1. Самый большой в мире пассажирский самолет – Airbus А380. На борту широкофюзеляжного четырёхдвигательного лайнера умещается 525 пассажиров. Во флоте лучшей европейской авиакомпании 2018 года Lufthansaтакже есть Airbus А380. На них совершаются рейсы в Пекин, Дели, Гонконг, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сеул, Шанхай и Сингапур.

2. 70–80% времени самолет летит на автопилоте. Это помогает максимально эффективно расходовать топливо. Для надежности на коммерческих авиалайнерах все системы автопилота дублируются как минимум дважды.

3. В современных авиалайнерах есть «секретные» комнаты, где члены экипажа могут поспать. В Boeing-777 и 787, например, они расположены над салоном первого класса. Там обустроена небольшая спальня без окон с 7 или 8 кроватями. Также в комнате отдыха есть лампы для чтения, зеркала и место для личной одежды.

4. Первый дьюти-фри магазин был открыт в 1947 году в Ирландии. Аэропорт Шеннон решили освободить от налогов, чтобы заставить пассажиров совершать покупки перед полетом. И это сработало! Сегодня самые крупные дьюти-фри находятся в аэропортах Дубая, Сеула и Лондона.

5. Наверняка вы не замечали, но в иллюминаторах самолетов есть крошечные отверстия. Их делают, чтобы нормализировать давление внутри окна. Поскольку на большой высоте воздух разреженный, кислород в салон подают под давлением, что создает огромную нагрузку на иллюминаторы. Чтобы ее снизить, в среднем слое прозрачного пластика и делают небольшие дырочки. При этом внешний слой обеспечивает герметизацию самолета, а внутренний служит для шумо- и теплоизоляции.

6. Еда в самолете кажется безвкусной, поскольку на большой высоте наше восприятие сильно искажается. Это связано с воздействием низкого давления на вкусовые рецепторы. Еще одним фактором является запах. Согласно исследованиям, обоняние влияет на восприятие вкуса на 80%, а в самолете крайне низкая влажность воздуха, что сильно снижает способность чувствовать запахи. В итоге привычные блюда кажутся нам пресными.

7. В конце 1928 – начале 1929 года в конкурсе по созданию новой редакции логотипа Lufthansa победил украинский художник Роберт Лисовский. Изобретен же он был в 1918 году немецким дизайнером Отто Фирле. В этом году знаменитый журавль празднует столетие.

8. 29 июня 2018 года в небе было зарегистрировано рекордное количество самолетов, совершавших перелет в один день – 202 157. Одновременно в этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч лайнеров, хотя в среднем эта отметка не превышает 11 тысяч. Наиболее перегруженным было воздушное пространство над США, Европой, Индией, Средним Востоком и Юго-Восточной Азией. Меньше всего самолетов совершало перелет над западным Китаем, Россией, северной Скандинавией, центральной Африкой и западной Австралией.

9. В некоторых авиакомпаниях существует негласный дресс-код для пассажиров. Например, вас могут не пустить на борт в некомфортной, вызывающей или оскорбляющей других путешественников одежде. И независимо от класса, которым вы летите, на вас обязательно должна быть обувь. Это даже не обсуждается.

10. Аплодировать в момент касания шасси взлетно-посадочной полосы бессмысленно: пилот вас не услышит. Во-первых, он отделен от салона бронированной дверью, а во-вторых, занят переговорами с диспетчерами, рулением и уборкой механизации крыла. Если хотите поблагодарить капитана за успешную посадку, аплодируйте после полной остановки судна у терминала.