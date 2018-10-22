Вселенский патриарх: РПЦ рано или поздно признает автокефалию Украинской церкви 22.10.2018, 22:14

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У РПЦ нет выбора.

Константинопольский патриарх Варфоломей в ходе заседания городского правления греческой диаспоры в Стамбуле заявил, что Вселенский патриархат обладает исключительными правами, которые основаны на решениях Вселенских соборов, что делает выносимые им заключения обязательными для всех в православном мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на orthodoxia.info.

Варфоломей сообщил, что в деле насчет автокефалии в Украине он отступать не намерен. По его мнению, Русская православная церковь (РПЦ) рано или поздно должна будет последовать решению Константинопольского патриархата.

«Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора», — сказал патриарх.

Он считает, что решает украинскую проблему на основе церковного права, которое дано Вселенскому патриархату на Соборах, борется за то, чтобы спасти православие от национализма, сохранив мировую православную культуру. В России, по его словам, действует «черная пропаганда» с «хорошо проплаченными статьями», которая «бьет по Константинопольскому патриархату».