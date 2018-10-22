Портников: Американская военная база должна быть не в Польше, а в Беларуси 6 22.10.2018, 23:05

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Виталий Портников

Единственная страна, которая угрожает суверенитету Беларуси, – это Россия.

Беларуси следует опасаться не возможного появления в Польше военной базы США, а присутствия российских войск на своей территории. Такое мнение в колонке для "Еспресо" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

Так он прокомментировал слова посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, который, отвечая на вопрос о базе США в Польше, заявил, что любое нападение на Беларусь будет расценено как нападение на Россию "со всеми вытекающими последствиями".

"Из всех соседних стран Россия – единственное государство, которое угрожает суверенитету Беларуси, является врагом этой страны и ее народа и даже не пытается это скрыть. Решайте сами. На территории Беларуси находится мощная российская военная группировка, которая способна за ограниченное время преодолеть сопротивление белорусских вооруженных сил, уничтожить их и создать условия для аннексии Беларуси Россией", – написал Портников.

По словам обозревателя, при Лукашенко "Кремлю не нужно оккупировать соседнюю страну".

"Однако никакая диктатура не является вечной. Если следующий президент Беларуси не сможет стать таким же гарантом цивилизационной деградации этой страны, России никто и ничто не помешает использовать армию и ликвидировать Беларусь. А гауляйтером назначить какого-то Бабича – не впервой", – подчеркнул он.

Портников считает, что выздоровление белорусского общества начнется с осознания "простого неоспоримого факта", что Россия – единственный потенциальный агрессор для Беларуси.

"Ну а после этого осознания придется просто ждать. Ждать окончания диктатуры Лукашенко и ослабления России, после чего возникнут условия для изгнания российских войск с белорусской земли, надежного закрытия границы и присоединения Беларуси к НАТО. Американская военная база должна быть не в Польше. Она должна быть в Беларуси", – заявил обозреватель.