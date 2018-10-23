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Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования дела журналиста Хашогги

  • 23.10.2018, 7:33
Джина Хаспел
Фото: ЦРУ

Джина Хаспел займется резонансным делом лично.

Директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел отправилась в Турцию для участия в расследовании убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, сообщает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что «лучшие люди разведки находятся в Турции», но не предоставил никаких подробностей.

По словам главы Белого дома, он не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии по поводу того, что случилось с журналистом Джамалем Хашогги, однако не хочет потерять инвестиции Эр-Рияда.


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