Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования дела журналиста Хашогги 23.10.2018, 7:33

Джина Хаспел

Фото: ЦРУ

Джина Хаспел займется резонансным делом лично.

Директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел отправилась в Турцию для участия в расследовании убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, сообщает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что «лучшие люди разведки находятся в Турции», но не предоставил никаких подробностей.

По словам главы Белого дома, он не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии по поводу того, что случилось с журналистом Джамалем Хашогги, однако не хочет потерять инвестиции Эр-Рияда.