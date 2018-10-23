В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности 1 23.10.2018, 7:43

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Предупреждение действует на вторую половину вторника, а также среду и четверг.

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину вторника, 23 октября. Неблагоприятные погодные условия сохранятся также в среду и четверг, предупреждает Белгидромет.

Как сообщают синоптики, усиление ветра порывами до 15−20 м/с ожидается во второй половине дня 23 октября и в течение суток 24 октября по юго-западу страны. 25 октября сильный ветер прогнозируется ночью на большей части территории республики, утром и днем — по юго-востоку республики.

В четверг, 25 октября, ночью в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

Напомним, оранжевый уровень опасности означает неблагоприятные и опасные погодные явления, которые могут привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы.

Шквалистый ветер опасен возможными повреждениями и обрывами линий связи и электропередачи; отключением электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах; повреждением и обрушением слабо укрепленных конструкций, кровель зданий; падением деревьев.

МЧС напоминает, при сильном ветре по возможности оставайтесь в помещении, не ставьте авто около рекламных щитов, высоких деревьев.