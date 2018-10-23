Александр Кабанов: Люди все видят и понимают, кто настоящие негодяи 2 23.10.2018, 8:09

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Власть боится протестов и действует подло.

В изоляторе временного содержания Березовского РОВД во время пятисуточного отсидки блогеру и общественному активисту Александру Кабанову вручили очередную повестку.

Он должен явиться именно в отдел милиции Ленинского района Бреста 26 октября в 16 часов.

Александр Кабанов прокомментировал ситуацию «Радыё Рацыя»:

«Хотя знают, что я в понедельник в 5:30 выхожу, могу прийти во вторник, среду, четверг. В среду или четверг меня могут привезти в суд, а суд же может меня освободить. И я на выходные буду на свободе. А этого нельзя допустить. Поэтому повестка на пятницу. Люди это все видят. И начинают понимать, что наша власть и милицейские начальники - это настоящие негодяи».

По словам юриста Правозащитного центра «Весна» Сергея Русецкого, брестская милиция могла передать составление протокола в Березу и даже рассмотрение дела в суде. И такое жесткое отношение к активисту свидетельствует о его преследовании с целью не допустить участие блогера в очередном молчаливом протесте против аккумуляторного завода. Нет сомнения, что в пятницу 26 октября Кабанов будет снова помещен в изолятор временного содержания.