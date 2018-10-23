Минфин Беларуси готовит масштабную налоговую «реформу» 9 23.10.2018, 8:50

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Изменения пройдут в два этапа.

Беларусь стоит на пороге полноценной налоговой реформы, которую планируется провести в два этапа, заявил заместитель министра финансов страны Дмитрий Кийко, выступая в понедельник на панельной сессии международного форума "Евразийская неделя", который проходит в Ереване, сообщает interfax.by.

"Мы стоим на пороге полноценной налоговой реформы. По структуре наша налоговая система одна из передовых, но жизнь, в том числе внешние условия и экономические кризисы, подталкивает нас, мы вынуждены принимать меры по повышению устойчивости налоговой системы", - сказал Д.Кийко.

По его словам, в 2019 году в Беларуси будет проведена административная реформа, которая коснется, в основном, порядка уплаты налогов, прав плательщиков, механизмов контроля.

"В среднесрочной перспективе мы нацелены непосредственно на проведение налоговой реформы, в том числе порядка взимания основных налогов с целью повышения сбалансированности бюджета", - сообщил замминистра.

Как сообщалось, налоговое ведомство Беларуси подготовило проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса, который после принятия "парламентом" должен вступить в силу с 2019 года.

Ранее также сообщалось, что в среднесрочной перспективе основным вызовом для белорусского бюджета является так называемый "налоговый маневр" в нефтяной отрасли РФ.

Россия с 2019 года планирует постепенно сокращать экспортную пошлину на нефть вплоть до ее полного обнуления в 2024 году при аналогичном повышении НДПИ. Основные потери белорусского бюджета произойдут в результате удорожания стоимости нефти, так как Беларусь покупает нефть в РФ без уплаты пошлин. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета страны из-за налогового маневра в 2019 году составят около $300 млн. При этом издержки белорусского бюджета будут расти по мере приближения экспортной пошлины к ее полной отмене.