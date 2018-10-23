Как мошенники используют даже самые примитивные схемы при продаже авто белорусам 23.10.2018, 9:22

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Остап Бендер, как известно, знал 400 сравнительно честных способов отъема денег.

Сомнительные автохаусы, "перекупы" с непонятной репутацией, объявления о продаже с мутными способами расчета за авто - все это мы проходили. Таких "деятелей" стараемся вычислять, а их предложения удалять, чтобы читатели не стали жертвой аферистов. Совсем недавно автомошенники снова активизировались, решив на этот раз "перезагрузить" старые схемы обмана.

Способ продажи одного из автомобилей напомнил редакции ABW.BY знаменитые "нигерийские письма": мол, вы стали богатым наследником, но чтобы все получить, перешлите-ка энную сумму на этот расчетный счет за рубеж. Несмотря на всю абсурдность таких предложений, наивные любители "халявы" все же находились. Вот пришла очередь и автомобилей испытать на себе подобную схему.

Обнаружив на нашем сайте (увы, этого не избежать) такое объявление, читатель заинтересовался выгодным предложением: за относительно небольшую сумму приобрести неплохой VW Golf в хорошей комплектации.

С виду обычное объявление, только сотовый телефон продавца, назвавшегося David из Минска, почему-то не отвечал, хотя по принадлежности это номер абонента Velcom. Бывает, ничего страшного, электронная почта тоже приемлемый способ связи.

С помощью почты наш читатель связался с продавцом и получил ответ, вернее, несколько ответов, которые заставили его усомниться в правомерности предполагаемой сделки, после чего он связался с редакцией ABW.BY, чтобы поделиться своими опасениями:

"Добрый день, пишу по поводу данного объявления. Мне ответил владелец, что он военный, находится на военной базе в Испании и т.п. Сказал, что у него заключен договор с компанией и что для продажи необходимо перевести им средства, и в течение 7 дней машина будет доставлена. Но все это очень сомнительно, конечно, поэтому я и решил обратиться к вам за помощью в проверке прозрачности этого объявления. Можете ли вы мне помочь?"

Будем разбираться! Для начала заходим на сайт компании, которой предлагается перечислить деньги за автомобиль.

Сайт, как говорят, "запилен" нормально, на английском языке. Но уровень ляпов и странностей при переводе говорит о том, что тут поработал банальный Google-переводчик с его "пониманием" русского языка.

Итак, компания занимается доставкой грузов авиа, ж/д и иным транспортом чуть ли не по всей Европе: Великобритания, Дания, Испания, Греция - список стран обширный. Лучшие европейские менеджеры стоят за спиной этой компании с целью удовлетворить интересы клиента по всему миру, если верить разделу "О нас". Только непосредственно о продаже автотранспорта никакой информации мы не нашли.

Сам продавец, назвавшийся Давидом, сообщил о себе в письме, что он белорусский военнослужащий, несущий службу на военной базе в Испании, здесь же находится и автомобиль. Испания - страна НАТО, и не нужно быть специалистом, чтобы понять, что белорусских военных баз там быть не может, тем более Беларусь - член другого оборонного блока, ОДКБ.

Эх, тяжела военная служба у этого автопродавца David под ником Steiger, как следует из переписки с ним:

Не будем "скриншотить" весь диалог, но кратко суть такова. David спросил своего начальника базы, могут ли потенциальные клиенты автомобиля осмотреть его на самой базе, но начальник был суров: "Это не демонстрационный зал, а военная база".

В общем, уровень маразма зашкаливает: военная база Беларуси в Испании, автомобиль там же, суровый начальник и его подчиненный, который свою "тачку" на военную базу доставил. Осталось только инопланетян "за уши" притянуть к этой истории.

Из содержания текста очевидно, что пишет явно не белорус либо этот белорус вообще не знает русского языка и использует для общения все тот же Google-переводчик. Но посыл ясен: контора отличная, просто перечисляете ей деньги - и через 3-7 дней автомобиль у счастливого владельца. А если авто не понравится, деньги 100% вернут. Уровень!

А растаможка? В объявлении не указано, на каком учете стоит автомобиль, но пейзажи на фото вполне европейские, а вывеска "Aschaufenberg", судя по информации из интернета, говорит о том, что фото сделано в Баварии (Германия). Ну не суть, Евросоюз же как-никак.

"Все это похоже на аферу…" - сообщил наш бдительный читатель продавцу, но тот не унимался, хотя после такого сообщению любой бы "залег на дно".

Признаться, настойчивость этого жулика поражает.

Все бы ничего: объявление скрыли, читатель от участия в авантюре отказался. Но в объявлении указан номер сотового телефона. На него, как выясняется, зарегистрировано еще одно объявление о продаже Mercedes E320 2008 г.в. в отличной комплектации и всего за 4000 долларов США.

Описание авто (орфография и стиль изложения сохранены):

"Верхнее оборудование: Категория: Лимузин Происхождение: немецкая версия Пробег: 250.000 км Водоизмещение: 2, 987 куб. См Мощность: 165 кВт (224 л.с.) Тип топлива: Дизель Расход: ≈ 7, 3 л / 100 км (комбинированный) ≈ 10, 3 л / 100 км (городской) ≈ 5, 6 л / 100 км (за городом) Выбросы CO2: ≈ 194 г / км (в сочетании) Количество мест: 5 Количество дверей: 4/5 Коробка передач: автоматическая 7-ступенчатая Класс выбросов: Euro4 Экологический значок: 4 (зеленый) Первая регистрация: 06/2008 Кондиционирование воздуха (климат-контроль Помощь при парковке: спереди, сзади Подушки безопасности (передние, боковые и другие подушки безопасности Цвет: Серебряный Металлик Подушки безопасности: 6 Пепельница Внешнее зеркало автоматически затемняется Внешнее зеркало с электрорегулировкой и обогревом автоматическая схема освещения автоматическая схема дальнего света Отображение наружной температуры Пакет оборудования авангардбортовой".

Описание этого продукта немецкого автопрома тоже свидетельствует о том, что переводом никто особо не "заморачивался". Особенно радует такой параметр, как объем двигателя, названный "водоизмещением", - прямо круизный лайнер во всей красе! Продавец тоже из Минска, только с другим именем, но не менее экзотическим для белорусского уха…

… Элвин (так и хочется сразу добавить: "… и бурундуки"). Чем ему Давид не понравился, знает только сам продавец. Номер оператора, как и в предыдущем случае, не отвечает (сразу скидывается), а вступать в переписку с этим деятелем из мира аферистов мы не видим смысла. Результат и так понятен.

Это объявление мы тоже скрыли от пользователей, но, несмотря на всю комичность ситуации, опасения все равно остались, что кто-то, не дай бог, рано или поздно "клюнет".