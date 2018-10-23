Сузить Киселева 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.10.2018, 9:31

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Дмитрий Киселев

Aплодируем стоя!

Дмитрий Киселев, глава МИА «Россия сегодня» и телеведущий, предложил «сузить диапазон свободы слова в России. Или даже шире – диапазон свободы самовыражения».

Согласны, поддерживаем, аплодируем стоя!

И предлагаем г-ну Киселеву не тратить время на оправдания с привлечением Достоевского – «Широк русский человек. Я бы сузил» . А немедля начать «сужение диапазона свободы слова» с самого себя.

Ведь Киселев – просто образец «свободы самовыражения».

Тут и Россия – «единственная страна в мире, которая способна превратить США в радиоактивный пепел».

«Сузив» как следует себя, Киселев мог бы пройтись по коллегам из телевизионного цеха. Заглянуть к Урганту, чтобы убедиться, что тот теперь избегает сомнительных сравнений типа «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни».

А товарищ Урганта по каналу Кирилл Клейменов – спорных параллелей: мол, на Западе «медицина лучше и люди живут дольше», но «скучнее», а в России жизнь «веселее, но короче». И зловещих предупреждений, как в истории со Скрипалями: «профессия предателя – одна из самых опасных в мире по статистике, гораздо более опасная, чем быть наркокурьером».

И объяснить Владимиру Соловьеву, что не стоит даже не согласных с тобой россиян называть «двумя процентами дерьма». Даже если они митингуют в День России. И даже если они - сторонники Навального.

Ну и достигнув, наконец, высот словесного воздержания, обратиться уже и к самому президенту Путину. Попросив его не запугивать больше своих и чужих граждан ни «сортиром», в котором замочат; ни обрезанием, «чтобы .. уже ничего не выросло». Ни даже раем, куда «мы как мученики попадем» после ядерного удара, в то время как враги «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Такое сужение «диапазона свободы самовыражения» наверняка будут приветствовать очень многие.

Телеграм-канал «СерпомПо»