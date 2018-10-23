Один партнер Лукашенко обрушился на другого 2 23.10.2018, 9:37

Фото: ХК "Динамо-Минск"

Белорусский хоккей – это смех сквозь слезы.

На фоне одного из самых ужасных сезонов, в котором сборная вылетела из элиты, а минское «Динамо» обитает на дне турнирной таблицы чемпионата Континентальной хоккейной лиги, лица, причастные к этому виду спорта, обсуждают, «кто виноват», пишет «Солидарность».

Очередная заочная перепалка у главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова случилась с председателем федерации хоккея Беларуси Геннадием Савиловым. Забавно, что они оба известны также как партнеры Александра Лукашенко на ледовой площадке. Однако игра в одной команде их, похоже, не сплотила.

Фото Александра Шичко, Прессбол

Савилов на пресс-конференции рассказал, почему в Беларуси невозможно создать сильный хоккейный чемпионат (цитируется по Прессболу):

— Для начала: что такое сильный чемпионат?

— Предположим, как в Германии...

— А вы знаете, что в Германии ни один хоккейный клуб не живет за государственный счет? А вы знаете, какой уровень жизни в Германии?

Германия — это, по-моему, четвертая экономика в мире. Вы знаете, что немцы — серебряные призеры Олимпиады. Вы хотите сравнить несравнимое и создать то, к чему к чему по всем направлениям страна двигаются с разной скоростью и с разных исходных точек. И так притча во языцех во всех стране...

Вы хотите уровень благосостояния хоккеистов повысить в отрыве от всех остальных граждан и профессий. И все это за счет государства?

Я вам скажу, как это можно сделать: вам нужно поехать в Южную Корею на завод «Самсунг». Или в Америку к Илону Маску. На «Дженерал электрик». В конечном счете привезти стопроцентные инвестиции. Привезете, возьмете по коммерческой стоимости кусок земли и выстроите там ледовые дворцы, дадите каждому сотруднику полный социальный пакет и тогда, как Абрамович, набирайте хоккеистов. Будете свободны ото всех лимитов и играйте в свое удовольствие.

Но когда получаете все от государства, будьте добры соответствовать существующему режиму функционирования. Хоккей здесь не исключение.

Вечером того же дня, когда Геннадий Савилов произнес этот спич, Михаил Захаров пребывал в дурном настроении. Тренер, чье благососостояние давно и на световые годы оторвалось от подавляющего большинства остальных граждан, проиграл домашний матч гродненскому «Неману».

И тут журналисты задали провокационный вопрос (цитируется по Странице хоккея Беларуси).

– Сегодня на пресс-конференции глава Федерации Геннадий Савилов сказал, что у нас не может быть сильного чемпионата и не будет. Как вы считаете, возможен ли он, и при каких условиях?

– Точно так и сказал? Великий деятель, ему виднее.

Почему он так говорит – я не знаю. Не будет сильного чемпионата, не будет и хоккея.

Если он не понимает, для чего хоккей, то тогда давайте вообще не будем культивировать чемпионат. Двадцать лет и всё. Зачем нам эти команды нужны? Дошел до молодежной и всё… Или куда мы их там, в КХЛ или «Динамо».

Чемпионат он и существует для того, чтобы привлечь внимание внутри страны. Я не думаю, что председатель Федерации Финляндии или Словакии так сказал, что у нас есть «Слован» и зачем нам внутренний чемпионат. Это люди так говорят, потому что в хоккее не соображают.

Он всё деньги считает в минском «Динамо». Про какие-то деньги говорит, что всё плохо. Он еще плохо, наверное, не помнит. Плохо было в 1995-1996 годах. А сейчас Республика процветает и всё нормально…

Стоит отметить, что коуч «Юности» регулярно кем-то недоволен. Михаил Захаров атаковал и предыдущих руководителей федерации хоккея: <Семена Шапиро – за экономность, Игоря Рачковского – за «малоподвижность».

Дошло до того, что даже гендиректор клуба, который тренирует Захаров, назвал его «одиозной фигурой». Рачковский сравнил своего оппонента с персонажем из «Бриллиантовой руки». А Лукашенко заявил, что у Захарова «только зелень в глазах».