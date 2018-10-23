Кремлю придется капитулировать по всем фронтам 1 23.10.2018, 9:53

Отдельные уступки уже не помогут.

Во время выступления на XV ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России В. Путин заявил о том, что Центробанк больше не будет вкладываться в американские казначейские облигации, добавив, что это вынужденная мера, на которую Россия вынуждена пойти из-за санкций. Прокомментировать это заявление корреспондент «Русского Монитора» попросил известного финансового и биржевого аналитика Степана Демуру.

«Скорее, доллар откажется от Путина, чем Путин от доллара, и произойдет это в ближайшем будущем»

Отвечая на вопрос, что может означать подобное заявление «гаранта», эксперт отметил, что комментировать здесь нечего, напомнив о том, как еще совсем недавно глава Кремля обещал всем попасть в рай, а чуть позже Песков разъяснил, что президент имел в виду совсем другое. Поэтому, говорит Демура, не исключено, что завтра-послезавтра выяснится: высказываясь о сокращении вложений в казначейские облигации США, Путин тоже подразумевал что-то другое. Кроме того, продолжает известный биржевой аналитик, нет никаких российских вложений, речь идет о 10-14 млрд. долларов, не более, и добавляет: «Скорее, доллар откажется от Путина, чем Путин от доллара».

Также, отмечает эксперт, уже в ноябре Россию ждут новые санкции за применение химического оружия, а все потому, что после введения первой волны ограничений российские власти совершенно не отреагировали на происходящее и не выполнили предъявленные цивилизованным миром требования. Следовательно, вторая волна санкций будет подразумевать серьезные ограничения по отношению к банкам, запрет на инвестирование в российские ОФЗ и тому подобные меры, своего рода «стандартный набор», который серьезно ударит по российской экономике банковской системе. И даже если представить, что Кремль все же пойдет на какие-то уступки, это не поможет, так как на уступки можно было идти два года назад, а сейчас нужна полная капитуляция «по всем фронтам» – и в Крыму, и в Украине, и в Сирии, хотя в Сирии, отмечает эксперт, Россия уже капитулировала.

Особого внимания заслуживает сегодняшняя новость о том, что США готовы ввести против РФ новые, еще более жесткие санкции, если после 5 ноября Россия будет заниматься контрабандой иранской нефти. Говоря о вероятности того, может ли это быть первым шагом к дальнейшему введению запрета на экспорт российской нефти, Демура отметил, что, с его точки зрения, об этом пока речь не идет, так как РФ экспортирует очень много нефти, является серьезным игроком на данном рынке, а США еще не готовы возместить выбывающие мощности нашей страны по газу и по нефти, однако добавил, что постепенно подобные ограничения все же возможны.