Активисты из Бреста - милиционерам: У вас есть вообще дети? 11 23.10.2018, 10:07

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Юлия Зубик

Как проходят традиционные акции протеста против АКБ.

Юлия Зубик – активистка кампании против строительства под Брестом аккумуляторного завода. Она не состояла в политических партиях и общественных движениях. Последний год перевернул ее жизнь и изменил отношение к происходящему в стране.

О том, как это произошло, собеседница откровенно рассказала в интервью «Салідарнасці». Юлия Зубик – директор небольшой логистической фирмы. Ее семья – муж и двое детей – живет в деревне Тельмы, которая находится рядом с Брестом.

– Мой муж мечтал о собственном доме с садом и огородом. Стремясь улучшить жилищные условия, решили построить дом, а не покупать квартиру. Мы взяли кредит, который до сих пор выплачиваем.

Летом семья Юлии планировала переезжать в новый дом, но новоселье пришлось отложить на неопределенный срок. Рядом с деревней Хабы, где построен дом, в радиусе километра планируется открытие аккумуляторного завода.

– Мы опасаемся за здоровье детей и свое, потому что понимаем, что свинец и все, что с ним связано, это очень опасно, – объясняет Юлия. – Экологические проблемы коснутся не только нашей деревни. Специалисты, которые выступают против открытия аккумуляторного завода, говорят о том, что это затронет весь город, потому что выбросы распространяются на расстояние до 30 километров. Поскольку очистных сооружений на заводе нет, отходы будут сливаться в ливневку, а потом попадут в реку.

За десять месяцев брестские власти разрешили противникам строительства завода АКБ провести только одно мероприятие.

Официальные организаторы митинга «Брестчанки против свинца» (на фото Юлия вторая слева)

– Митинг прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов. Мы успели к нему подготовиться, распространить информацию, раздавали листовки людям на улице, – вспоминает Юлия. – На митинг пришли более двух тысяч человек. После этого, сколько мы ни подавали заявок на акции, каждый раз получали отказы. Власти находили разные причины. Например, указывали, что в этом месте нельзя проводить массовые мероприятия. Если место было в списке разрешенных, нам писали, что в это время здесь будет проводиться другое мероприятие.

По словам собеседницы, парк воинов-интернационалистов закрыт на ремонт. Альтернативная площадка – стадион «Локомотив» – находится на отшибе, туда никто не придет.

Активисты собрали сорок тысяч подписей против строительства завода. С февраля каждое воскресенье противники завода АКБ выходят на центральную площадь Бреста кормить голубей. Таким образом люди проявляют молчаливый протест против строительства завода. Другой возможности проявить свою позицию у них нет.

Фото из архива Романа Кисляка

– В разное время собиралось разное количество, было и 250 человек. Весной-летом на площадь выходили 20-50 человек. Сейчас это около сотни участников.

Задержания активистов на площади стали обычной практикой. Юлию задержали 7 октября, когда она сидела на лавочке с еще одной активисткой Татьяной Фесиковой.

Женщин пытались отбить неравнодушные. Люди не давали их увезти. На подмогу прибыл ОМОН, машина уехала под крики: «Позор!». В адрес правоохранителей кричали: «Будьте вы прокляты!», «Засранцы!», «У вас есть вообще дети?».

За неделю до задержания Юлия вышла на центральную площадь Бреста в куртке, на спине была наклейка «Брэст супраць экалагічнай катастрофы. Стоп завод АКБ».

– В четверг принесли повестки из милиции, но нас не было дома. А в воскресенье мы снова пришли на площадь – она вся была оцеплена. Там нас с Татьяной взяли и повели в автозак.

Когда мы увидели, что люди окружили машину, попросили сотрудников милиции: «Посмотрите, что творится. Отпустите нас. Дайте нам повестки, и мы придем в РОВД». Но нам сказали, что так сделать нельзя, и опросить нас надо в этот день. Милиция вызвала ОМОН, который разогнал людей, и нас увезли.

Фото из архива Романа Кисляка

На следующий день состоялся суд. Юлию привлекли к административной ответственности по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» Кодекса об административных правонарушениях.

– Судья Семенчук счел демонстрацию наклейки на куртке выражением моего общественно-политического мнения, – говорит брестчанка.

Фото из архива Романа Кисляка

Её оштрафовали на 5 базовых величин. Юлия намерена обжаловать решение суда, но штраф платить придется.

– Деньги на оплату штрафов мы собираем всем миром, – рассказывает активистка. – За 10 месяцев их столько набежало… Мы проиграли все суды с администрацией аккумуляторного завода компании «АйПауэр». Наше законодательство оформлено так, что мы не можем ничего доказать. Этот завод первый в своем роде.

Юлия недоумевает, как можно разрешать запуск предприятия, если нет ни одного места, которое принимает отходы.

– У хозяина этого завода – «Первой аккумуляторной компании» есть предприятие в Белозерске – «БИТ-Сплав». Там перерабатывают бэушные аккумуляторы, делают свинцовые сплавы. Отходы предприятия вывозили в жилой поселок Зеленый Бор в Ивацевичском районе. Три года отходы лежали, и люди не молчали, они задавали вопросы властям. И производитель отходов, и министерство окружающей среды обязаны были контролировать ситуацию. Почему они этого не сделали, и отходы лежали под открытым небом?

Мы озвучили эту тему. Благодаря резонансу проблему частично решили: отходы начали вывозить из Зеленого Бора в Бобруйский район на полигон Вишневка.

– Юлия, на какие мысли вас наводит столкновение с государственной машиной?

– Я очень расстроилась, когда узнала, как работает наша система. Я жила в розовых очках, ничего не понимала и не знала. Мы бесправные. Чиновники считают себя богами, а мы работаем на них.

По законам свободной экономической зоны запрещено размещать предприятие, которое занимается хранением и переработкой опасных материалов. Когда мы эти вопросы задавали, нам сказали, что в Беларуси нет перечня опасных материалов, поэтому мы ничего сделать не можем.

Понимаете, ни мышьяк, ни сурьма, ни свинец не являются опасными материалами, потому что в перечне их нет! Нам сказали, что предприятие не производит свинец, а аккумуляторы, а это не опасный предмет.

Получается, все законы сделаны так, что их можно повернуть куда нужно, и ты оказываешься беззащитным. У нас скопились стопки обращений властям. Их или футболят по разным инстанциям, или пишут, что мы вам уже отвечали.

Что символично, через несколько дней после того, как мы в Бресте провели единственный разрешенный митинг, в Греции взорвался завод, который производил свинцово-кислотные аккумуляторы. Это заводы прошлого века.

Почему белорусские чиновники видят в этом инновацию? Эти предприятия закрываются – в Украине, России, Китае, Америке – со скандалами, связанными с экологической катастрофой. А наши чиновники решили так поправить экономику Беларуси.