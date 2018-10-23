Поддержавшим переименование Македонии депутатам предоставят охрану 1 23.10.2018, 10:20

Охрану получат 80 депутатов.

Депутатам парламента Македонии, которые подержали переименование страны, предоставят дополнительную охрану.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Оливер Спасовски, пишет Радио Свобода.

Он подчеркнул, что охрану получат все 80 депутатов. Такое решение было принято после того, как семьи нескольких парламентариев начали получать угрозы.

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.