закрыть
23 октября 2018, вторник, 12:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Поддержавшим переименование Македонии депутатам предоставят охрану

1
  • 23.10.2018, 10:20

Охрану получат 80 депутатов.

Депутатам парламента Македонии, которые подержали переименование страны, предоставят дополнительную охрану.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Оливер Спасовски, пишет Радио Свобода.

Он подчеркнул, что охрану получат все 80 депутатов. Такое решение было принято после того, как семьи нескольких парламентариев начали получать угрозы. 

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.


популярное за неделю

Мнение

Американская военная база должна быть не в Польше, а в Беларуси
Американская военная база должна быть не в Польше, а в Беларуси Виталий Портников
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип