Коноплев: У нас отдельные тренеры толще меня, располнели от безделья 1 23.10.2018, 10:43

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Фото: БелТА

Глава белорусской федерации гандбола затронул «острую тему».

Глава белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в интервью журналисту "Прессбола" Сергею Мордасевичу затронул тему тренеров и "правило левшей".

- Июньское заседание исполкома в Несвиже было закрыто для прессы. Проясните: там обсуждались "правило левши", лимит на легионеров и старт БГК с первого этапа?

- Да, обсуждались. Эти вопросы поднимали брестчане. Если бы тренеры были категорически против, они пришли бы и сказали: слушай, Коноплев, давай делать по-другому. А так есть критика небольшой группы лиц. Напомню, Шевцов уже давно просил: давайте готовить левшей. У нас отдельные тренеры толще меня. Располнели от безделья. Пускай побегают, поищут. Интеллигентность Шевцова проявилась и здесь. Задача была поставлена, но никто ничего не делал. Нужно было принимать меры.

Лимит на легионеров... Это касается БГК. Когда увидели, что такие наши игроки, как Юринок, просиживают большую часть времени на скамейке, приняли подобное решение. Мировая практика позволяет нам уменьшить лимит до двух иностранцев на площадке. Но это не самоцель. Просто хотим, чтобы наши играли. Вот пришел в БГК новый тренер. У Шевцова с ним прекрасные отношения. У нас догм нет. Этот сезон доиграем так. А там посмотрим: может, вернемся к старому варианту. Возможно, я немного националист в этом плане. Но когда вижу в клубе большое количество иностранцев, разве это команда страны, которую она представляет? Однако сейчас такие тенденции по всему миру. И мы должны подстраиваться.