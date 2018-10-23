Белорусы о зарплатах «попиццот»: Это только в телевизоре

Белорусы о зарплатах «попиццот»: Это только в телевизоре3
- 23.10.2018, 11:23
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На самом деле все не так.
Три года прошло от последнего экономического сотрясения. И только на четвертый, бескризисный год, белорусы статистически подходят к цифре одна тысяча рублей – или условных 500 долларов зарплаты, сообщает «Белсат».
Да и статистика в Беларуси любит различные перспективы. Часто трудно получить хоть какой заработок. Так, за сентябрь 160 предприятий нарушили сроки выплаты зарплат, а восемь заплатили меньше минималки, которая составляет 305 рублей:
1000 рублей? Мало кто. Совсем мало. В основном 500».
«Вот поехать отдыхать наша семья позволить себе не может ...»
«Только по телевизору говорят, а на самом деле совсем не так. Средняя зарплата - 500-600», - рассказывают жители Могилева.
За бортом новой экономической политики правительства до сих пор остаются бюджетники и работники госсектора. Их зарплаты выросли меньше всего, и в результате часто не достигали даже половины от того, что в среднем у работников по стране.
«Перевалит за 1000 рублей, за счет того, что повысим у низкооплачиваемой части населения», - обещал Лукашенко.
Уже в сентябре оклады работников педагогической и медицинской сферы выросли на 20 процентов. И средняя зарплата подкралась к 1000. Вадим Иосуб, старший аналитик «Alpari»:
«Сейчас возможности для роста зарплат есть, хотя есть и тревожные звоночки. В частности, у нас темпы роста зарплаты опережают темпы роста производительности труда ».
В конце следующего года, по прогнозам правительства, средняя зарплата вырастет на 100 рублей. Для этого эффективность работы должна вырасти на 3,7% - что вполне реально, констатируют эксперты. Но благосостояние белорусов от этого не вырастет - помимо постоянной инфляции, в следующем году планируется рост тарифов ЖКХ в среднем на 5 долларов. А потому пока останемся при своем.
«Без того, чтобы провести глубокие экономические реформы, качественно улучшить инвестиционный климат в стране, говорить о каких-то дравейрах роста, которые бы обеспечили стабильный рост экономики и благосостояния белорусов достаточно сложно», - рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик «Alpari».
Да и статистика в Беларуси любит различные перспективы. Часто трудно получить хоть какой заработок. Так, за сентябрь 160 предприятий нарушили сроки выплаты зарплат, а восемь заплатили меньше минималки, которая составляет 305 рублей.