Белорусы о зарплатах «попиццот»: Это только в телевизоре 3 23.10.2018, 11:23

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На самом деле все не так.

Три года прошло от последнего экономического сотрясения. И только на четвертый, бескризисный год, белорусы статистически подходят к цифре одна тысяча рублей – или условных 500 долларов зарплаты, сообщает «Белсат».

Да и статистика в Беларуси любит различные перспективы. Часто трудно получить хоть какой заработок. Так, за сентябрь 160 предприятий нарушили сроки выплаты зарплат, а восемь заплатили меньше минималки, которая составляет 305 рублей:

1000 рублей? Мало кто. Совсем мало. В основном 500».

«Вот поехать отдыхать наша семья позволить себе не может ...»

«Только по телевизору говорят, а на самом деле совсем не так. Средняя зарплата - 500-600», - рассказывают жители Могилева.

За бортом новой экономической политики правительства до сих пор остаются бюджетники и работники госсектора. Их зарплаты выросли меньше всего, и в результате часто не достигали даже половины от того, что в среднем у работников по стране.

«Перевалит за 1000 рублей, за счет того, что повысим у низкооплачиваемой части населения», - обещал Лукашенко.

Уже в сентябре оклады работников педагогической и медицинской сферы выросли на 20 процентов. И средняя зарплата подкралась к 1000. Вадим Иосуб, старший аналитик «Alpari»:

«Сейчас возможности для роста зарплат есть, хотя есть и тревожные звоночки. В частности, у нас темпы роста зарплаты опережают темпы роста производительности труда ».

В конце следующего года, по прогнозам правительства, средняя зарплата вырастет на 100 рублей. Для этого эффективность работы должна вырасти на 3,7% - что вполне реально, констатируют эксперты. Но благосостояние белорусов от этого не вырастет - помимо постоянной инфляции, в следующем году планируется рост тарифов ЖКХ в среднем на 5 долларов. А потому пока останемся при своем.

«Без того, чтобы провести глубокие экономические реформы, качественно улучшить инвестиционный климат в стране, говорить о каких-то дравейрах роста, которые бы обеспечили стабильный рост экономики и благосостояния белорусов достаточно сложно», - рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик «Alpari».

Да и статистика в Беларуси любит различные перспективы. Часто трудно получить хоть какой заработок. Так, за сентябрь 160 предприятий нарушили сроки выплаты зарплат, а восемь заплатили меньше минималки, которая составляет 305 рублей.